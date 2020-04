La noticia más importante en la lucha contra el coronavirus en el Perú ha sido el lanzamiento de Te Cuido Perú, una estrategia sanitaria más fina e inteligente que permitirá pasar de una cuarentena masiva a cuarentenas selectivas y quirúrgicas y reanudar la actividad económica.

La idea es que los contagiados y sus familiares no salgan de sus casas ni para comprar, a fin de cortar la cadena de contagios. Para ello se los geolocaliza con una plataforma digital, se les vigila, se les abastece de alimentos en sus casas, se les da asistencia médica y psicológica, y se lleva a los hacinados o mórbidos a la Villa Panamericana o similar. Se completará con el pleno desarrollo de la aplicación Perú en tus Manos, que todos debemos bajar desde ahora en nuestro celular, para hacernos triaje, pintar y ver zonas de contagio y recibir alertas si pasamos por esas zonas o cerca de personas contagiadas.

Se demoraron un poco, pero finalmente lo han hecho. Si ya está en marcha, no deberíamos esperar hasta el fin de la cuarentena para empezar a reanudar actividades económicas clave, con todos los protocoles necesarios. La recuperación va a requerir encender plenamente los motores de la minería, la pesca industrial, exportación no tradicional y gran infraestructura. Deberíamos movilizar todo nuestro potencial. No podemos seguir desperdiciando proyectos como Tía María o la pesquería industrial en el sur.

El paquete del BCR, que fue contundente y esperanzador cuando se anunció, se está trabando en un pantano de condicionamientos y limitaciones que lo está demorando peligrosamente. Como si no hubiera sentido de urgencia. Ahora hay que operar con un criterio de confianza, que permita desembolsar rápido, y luego fiscalizar. El tiempo es crítico.

El mismo modelo económico que nos permitió acumular ahorros que ahora podemos usar para salvar empresas y empleos si los aplicamos con celeridad no ha podido incluir a las mayorías en la formalidad precisamente por la profusión y costo de las regulaciones, y eso nos ha pasado factura en la distribución del Bono 380. Estamos finalizando la quinta semana de la cuarentena y aún no culminamos la primera entrega.

Pero hay acá una crisis convertida en oportunidad: la SBS ha publicado una resolución que facilita la masificación de cuentas bancarias básicas. La segunda entrega se podría ejecutar vía la apertura de esas cuentas en los bancos. Sería un paso gigantesco en inclusión financiera. Y en reducción de aglomeraciones, que es el punto débil de la estrategia, pues no se ha encontrado una manera de controlar el aforo en los mercados populares. Perú en tus Manos deberá ayudar.

