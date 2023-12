Termina un año que ha sido malo para la mayoría de peruanos y el 2024 tampoco entusiasma. Las festividades del cierre de año, la gratificación y el verano suelen elevar las expectativas, lo que se traduce en optimismo hacia el nuevo año. Pero esta vez no es el caso, al contrario, crece el pesimismo.

En el 2018, año también de crisis política, solo el 14% de peruanos creía que el 2019 sería peor. Hoy, esta cifra se duplica: 30% cree que el 2024 será un peor año, superando a aquellos que esperan que al país le vaya mejor (28%). Esta negatividad es reflejo de lo que se cree que pasará con los principales problemas del país, es decir, la mayoría de peruanos considera que la inseguridad y la economía empeorarán.

Este ánimo no se traslada a los peruanos y sus familias. En el ámbito individual, sí hay optimismo y se espera que el 2024 sea mejor. Aunque podría sonar contradictorio, pone en evidencia el divorcio existente entre el ciudadano y el país.

Cuando la economía crecía, los peruanos sentían que ello no se reflejaba en su economía individual. Hoy, al revés, aunque se crea que el país estará igual o peor, el peruano apuesta por su capacidad de trabajo y creatividad para tener una suerte distinta a la del país. Y es que, desde hace algunos años, los peruanos están convencidos de que sus logros son fruto de su esfuerzo y no de las medidas tomadas por el gobierno de turno. Esto no quiere decir que no le preocupe lo que pase en el país, más bien, los principales temores para el próximo año están asociados a la situación del Perú, pero se confía en el esfuerzo individual.