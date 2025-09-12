La decisión del Congreso de archivar la denuncia constitucional que la fiscalía de la Nación había presentado contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros por las muertes durante las protestas es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna “Mirada de fondo” de este viernes 12 de setiembre.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Mira aquí la videocolumna del viernes 12 de setiembre:

Mira aquí la videocolumna del miércoles 10 de setiembre:

Mira aquí la videocolumna del martes 9 de setiembre:

Mira aquí la videocolumna del martes 9 de setiembre:

Mira aquí la videocolumna del viernes 5 de setiembre:

Mira aquí la videocolumna del jueves 4 de setiembre:

Mira aquí la videocolumna del miércoles 3 de setiembre:

Mira aquí el martes 2 de setiembre:

Mira aquí la videocolumna del jueves 28 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del miércoles 27 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del martes 26 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del lunes 25 de agosto

Mira aquí la videocolumna del viernes 22 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del jueves 21 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del miércoles 20 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del martes 19 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del lunes 18 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del viernes 15 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del jueves 14 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del miércoles 13 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del martes 12 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del martes 12 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del viernes 8 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del viernes 8 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del martes 5 de agosto

Mira aquí la videocolumna del lunes 4 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del viernes 1 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del jueves 31 de agosto:

Mira aquí la videocolumna del jueves 31 de julio:

Mira aquí la videocolumna del viernes 25 de julio:

Mira aquí la videocolumna del jueves 24 de julio:

Mira aquí la videocolumna del martes 22 de julio:

Mira aquí la videocolumna del lunes 21 de julio:

Mira aquí la videocolumna del viernes 18 de julio:

Mira aquí la videocolumna del viernes 17 de julio:

Mira aquí la videocolumna del miércoles 16 de julio:

Mira aquí la videocolumna del lunes 14 de julio:

Mira aquí la videocolumna del viernes 11 de julio:

Mira aquí la videocolumna del jueves 10 de julio:

Mira aquí la videocolumna del miércoles 9 de julio:

Mira aquí la videocolumna del martes 8 de julio:

Mira aquí la videocolumna del lunes 7 de julio:

Mira aquí la videocolumna del viernes 4 de julio:

Mira aquí la videocolumna del jueves 3 de julio:

Mira aquí la videocolumna del miércoles 2 de julio:

Mira aquí la videocolumna del martes 1 de julio



