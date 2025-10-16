En su videocolumna “Mirada de fondo”, la periodista Diana Seminario analiza el impacto que puede tener la protesta realizada la noche del último miércoles.

“Lo que debía ser una marcha pacífica terminó en actos de violencia en el Centro Histórico de Lima. Ayer desde las 7 de la noche se inició la violencia en la avenida Abancay, cuando se prendió fuego a la altura del Congreso, se pretendió incluso derribar las rejas que dan hacia el Parlamento”, refirió.

Seminario señaló que pasada la medianoche se confirmó la muerte de un ciudadano, Eduardo Ruiz Sáenz, quien murió por impacto de bala en circunstancias aun por declarar.

