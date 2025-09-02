El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, criticó duramente a la fiscalía, luego de casi una semana desde que se ejecutarán los allanamientos por el Caso Icaro, que lo compromete en una trama de corrupción. La periodista Diana Seminario, en su videocolumna “Mirada de fondo”, analiza el impacto de las palabras del censurados ex titular del Interior.

“Para Santivañez, la mejor defensa es el ataque. Lejos de aclarar los señalamientos realizados en su hipótesis fiscal, la que lo coloca como ‘hombre clave en una organización criminal cuando estuvo al frente del ministerio del Interior”, remarcó.

📢 #Pronunciamiento | Los coordinadores nacionales y representantes de las Fiscalías Especializadas y Penales del Ministerio Público, frente a la grave crisis presupuestal:



🔸 Fiscalías Especializadas En Delitos De Corrupción De Funcionarios,



🔸 Fiscalías Especializadas en… pic.twitter.com/FHZvz5NB1F — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 29, 2025

Seminario, además, remarcó que Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto, reconoció que hubo un problema. “Lo que ha pasado no es un desabastecimiento de combustible, combustible hay, lo que no hay, y sí es verdad, es la correcta distribución”, señaló la empresa.

