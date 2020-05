A fines de abril escribí una columna titulada “Las muertes que faltan”, donde analizaba el exceso de muertes en lo que iba del 2020 en nuestra capital, basándome en una metodología utilizada por el “Financial Times”. El motivo por el cual realizaba este ejercicio era para tratar de estimar el número real de muertes ocasionadas por la pandemia del COVID-19.

Como ha sido explicado reiteradas veces por las autoridades, la cifra oficial de muertes por COVID-19 depende de las pruebas realizadas. Solo son contabilizadas entre los fallecidos las personas que fueron diagnosticadas con el nuevo coronavirus. Así, es inevitable que haya un subregistro de información debido a que muchas personas no llegan a ser testeadas antes de su muerte.

La última vez analicé la data publicada para Lima en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) al 27 de abril. Solo miré los resultados de nuestra ciudad porque los expertos coinciden en que la data para algunas otras regiones no es confiable. Así, resultó que hasta esa fecha había un exceso de 1.850 fallecimientos en abril con respecto a la cifra esperada para ese mes en el 2020. Es decir, sin COVID-19, se proyectaba que Lima tuviese alrededor de 2.800 fallecidos en abril del 2020, pero tuvo 4.720. Un exceso de 1.850 muertos que estaba claramente ligado al nuevo coronavirus.

Dado que ha pasado casi un mes y que estamos a pocos días de que se levante la cuarentena, me parece pertinente volver a realizar el mismo ejercicio a ver qué tanto se ha agravado la situación. Esta vez he analizado las muertes en Lima hasta el 16 de mayo del 2020, utilizando la data del Sinadef. Como es sabido, mayo ha sido el peor mes de la pandemia hasta el momento en el país, con lo cual no es sorprendente que los números sean bastante más altos que en la quincena anterior.

De acuerdo con la tendencia de años anteriores, se esperaba que el total de muertes en Lima entre abril y la quincena de mayo fuese de 4.520 casos. Sin embargo, el número total de fallecidos registrado hasta esa fecha ha sido significativamente mayor: 11.632 personas han perdido la vida en la capital. Es decir, hubo 7.112 más muertes de lo esperado.

El 17 de mayo, el Ministerio de Salud anunciaba en su reporte diario sobre el COVID-19 que en Lima habían fallecido 857 personas debido al virus. Sin embargo, el exceso de muertes en la ciudad es más de ocho veces esa cifra.

Si bien algunas de esas defunciones ‘extra’ podrían ser producto de la falta de atención en los hospitales debido al colapso del sistema de salud, la falta de médicos o la inoperancia del primer nivel de atención (postas o similares cerradas por la pandemia), lo cierto es que esto debería compensarse con la disminución en las causas de muerte violenta gracias a la cuarentena.

Así, resulta que habría alrededor de 6.000 muertes que no se están contabilizando dentro de los reportes oficiales del Ministerio de Salud y que estarían vinculadas a la pandemia del COVID-19. Es importante que la ciudadanía tenga clara la dimensión de la emergencia para que tome mejores decisiones.