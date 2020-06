Siempre he sido una fiel defensora de la estabilidad ministerial. Un cambio en el titular de una cartera implica movimientos en, al menos, los dos primeros niveles de la institución, asunto que a menudo se traduce en un retroceso en la implementación de políticas. Cada jefe nuevo requiere meses para adaptarse al cargo y no cuenta con un aparato burocrático establecido que le permita continuar en el punto en el que se detuvo su antecesor. Normalmente, en el débil tejido de nuestras instituciones públicas, un nuevo ministro implica nuevas políticas. Así, para cambiar a la cabeza de una cartera uno debe ser consciente de que está deteniendo en seco el avance del sector.

Sin embargo, hay circunstancias que ameritan una evaluación seria de los liderazgos en el Estado. Una de ellas es, por ejemplo, un caso de corrupción que no tenga posibilidad de respuesta y que signifique un costo político para el Gobierno. Martín Vizcarra ha sido hábil en deshacerse de los ministros que le implicaron desgaste en el pasado. Le costó más cuando los aludidos eran personas cercanas a su entorno, como el caso de la exministra de Salud Zulema Tomás o el excongresista ppkausa Jorge Meléndez. Sin embargo, la reacción política de Palacio de Gobierno siempre ha estado alineada con la coyuntura del país. Buena señal de ese instinto es el alto grado de popularidad que ha sabido mantener el mandatario.

Hoy, los motivos para sugerir un recambio ministerial distan del escándalo mediático y, más bien, se acercan a la necesidad nacional de salir airosos en la batalla contra el COVID-19. Queda claro que, a estas alturas, hay algunos ministerios que están haciendo un trabajo significativamente mejor que otros. Cuando ello ocurrió, al inicio de la pandemia, con la exministra de Salud Elizabeth Hinostroza, el Ejecutivo no dudó en conseguir un perfil más adecuado para el desafío.

Un ejemplo más reciente de esta falta de capacidad de gestión es la del primer ministro Vicente Zeballos. La colisión de las políticas del Gobierno es evidente dentro de las carteras que Zeballos debería administrar, no hay un liderazgo claro que oriente los pasos a seguir desde el Ejecutivo en cuanto a la lucha contra el COVID-19. Salud y el comando COVID-19 parecen funcionar como compartimentos estancos. El Ministerio de Economía es otro sector que rema sin respaldo en el Gabinete. Entre tanto, los ministerios de la Producción y Trabajo bien podrían ser miembros de la oposición por sus políticas antagónicas.

Así, queda claro que, mientras Vizcarra concentra el liderazgo político frente a la opinión pública, hay un inmenso hueco en el Ejecutivo en lo que a gestión pública se refiere. La labor que debería estar cumpliendo la PCM claramente queda corta frente a la magnitud del reto que enfrentamos como país.

Recordemos que aún falta un año para que Vizcarra pueda delegarle el sillón presidencial a su sucesor o sucesora. ¿Es Vicente Zeballos el líder que necesitamos frente a esta coyuntura? Desde esta humilde columna me permito decir que no, que Vizcarra debería buscar un compañero que compense sus deficiencias y no uno que las acreciente. Tal vez sería bueno ir pensando en un sustituto adecuado que ayude a conducir el barco en las aguas turbulentas que se nos avecinan.

