Más allá de la “sorpresa electoral” del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), que porcentualmente se ubica en el segundo lugar de las elecciones congresales extraordinarias, lo que realmente preocupa es que el partido Unión por el Perú (UPP) haya logrado colocar 17 parlamentarios en el nuevo Congreso, según el conteo rápido de América TV-Ipsos al 100%.

La agenda radical de UPP, partido encabezado desde la cárcel por Antauro Humala, preso por el asesinato de policías durante la toma de la comisaría de Andahuaylas en el año 2005, debe preocuparnos seriamente.

Unión por el Perú plantea cambios constitucionales como la pena de muerte para violadores, “no darle trabajo a los extranjeros”, “confiscar los medios de comunicación”, derogar la actual Constitución y liberar a Antauro Humala.

Según Carmen Rosa Huidobro de UPP, la Carta Magna de 1993 “no puede estar en vigencia, debemos traerla abajo, porque esta Constitución ha legitimado la corrupción [...] por lo que para nosotros [Unión por el Perú] es vital que esta sea derogada”.

Si a los votos de UPP se suman los de la izquierda, cuyo objetivo es cambiar el capítulo económico de la Carta Magna, estamos ante un grave riesgo de inestabilidad política y económica con resultados impredecibles para el país.

Después del flash electoral de ayer, muchos celebraban que partidos como el Apra, PPC, Solidaridad Nacional o Contigo no hayan pasado la valla electoral. El “anti”, ya sabemos siempre, supera cualquier razonamiento, pero al parecer el festejo duró poco cuando se fue conociendo la nueva composición del Parlamento.

Los mismos que disfrutaban de las primeras proyecciones, y que con tonos adustos y “sesudas” publicaciones en sus redes sociales celebraban que los resultados preliminares hayan sido un “golpe a la agenda conservadora”, no se percataban que, de pronto, los seguidores del fallecido líder Ezequiel Ataucusi se ubicaban en un expectante segundo lugar. Son estos hombres de largos cabellos y barbas quienes proclaman en su ideario ser un partido “teocrático”.

“Es teocrático porque llama a los hombres a la observancia de la ley divina, con la finalidad de moralizar y enfrentar la corrupción política”, recoge uno de los fundamentos del también llamado partido de los israelitas.

Pero el Frepap no solo ha dado el “golpe electoral”, sino que también se le ha visto en caravanas proselitistas con Andrés Hurtado, quien se ha autoproclamado como Ataucusi. “Yo soy Ezequiel Ataucusi. Soy Frepap hasta la muerte”, escribió Hurtado, conductor de televisión, quien no ha ocultado su deseo de ser candidato presidencial. ¿Será que el también llamado ‘Chibolín’ encontró partido para el 2021?

Tú, que celebraste el inconstitucional cierre del Congreso y bailaste porque los partidos que te quitan el sueño no tendrán representantes en el Parlamento, no te percataste de lo que se estaba pergeñando en tus narices. Lima no es el Perú, y las redes sociales tampoco. Hay vida más allá del Twitter y los memes. ¿Querías un nuevo Congreso? Ahí lo tienes.

Gracias, Martín Vizcarra. Este es el primer y único logro de su gobierno.