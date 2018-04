La oportunidad de salvar la presidencia, por Mávila Huertas

Por Mávila Huertas

Apreciado presidente Martín Vizcarra, la historia le está ofreciendo una oportunidad de oro, y en nombre de mis compatriotas, de todos aquellos que todavía creemos en la vigencia de la democracia como el mejor sistema de organización social, le pido aprovecharla.

Tiene razón Lourdes Flores Nano cuando describe la nuestra como una democracia adolescente... No nos inspiran confianza los acuerdos políticos de ningún tipo. Nos huelen a negociado, sacada de vuelta y oportunismo. Usted sabe que no mentimos. No tener la camiseta de un partido puesta es lo que más nos ha entusiasmado de su llegada al cargo tras la caída de PPK.

Eso es responsabilidad de nuestras organizaciones políticas.

¿Pero existen verdaderos partidos en el Perú? ¿Alguien podría decirnos con claridad sobre qué principios descansa el aprismo o el fujimorismo? ¿Cuáles son los temas de la agenda país en los que están de acuerdo Mauricio Mulder y Jorge del Castillo?... ¿O la propia Keiko Fujimori y el presidente del Congreso, Luis Galarreta? ¿Qué opinan sobre la reforma tributaria Yesenia Ponce y Moisés Mamani? ¿Coinciden con su lideresa? ¿En qué, ah?

¿Conoce cualquiera de los mencionados la ruta que debemos seguir para disminuir la pobreza, mejorar la calidad del empleo y atraer inversionistas con responsabilidad social? ¿Y qué se puede y debe hacer desde el Congreso para empezar a caminar en esa dirección?

Nuestra izquierda está estancada en el tiempo. Sigue creyendo que hay que oponerse a priori a todo lo que suponga generación de riqueza. ¿En qué se parecen Indira Huilca y Marco Arana? Vamos. No hemos dado el salto al siglo XXI. Basta ver cómo los representantes del Frente Amplio y Nuevo Perú trastabillan cuando se les pide una opinión firme y clara sobre la Venezuela que ha secuestrado Maduro, o una condena a la corrupción de Lula da Silva en Brasil.

Así las cosas… ¿existe el ‘centro’, señor presidente? ¿Quién o quiénes lo representan? ¿Los tecnócratas de lujo? Si ahora la percepción que tiene la mayoría es que su mayor mérito consiste en “saber cómo es la nuez” (¿alguien dijo que había que clonar a Bruno Giuffra?).

Un país en el que cada uno vela por su propio bolsillo y seguridad, que no cree en el valor de las instituciones. Donde la vocación de servicio no es el incentivo para postular al Congreso o apoyar una candidatura a la presidencia. Vaya país sin fe, presidente Vizcarra. Más de un analista con pergaminos ha defendido su derecho al pacto. Es cierto.

Tendrá que ceder y negociar si desea llegar a 2021. Solo devuélvanos la confianza en los acuerdos. Transparéntelos. Asuma sus costos y beneficios frente al país. Denos la oportunidad de participar en su gobierno. No le dé la espalda a los ciudadanos. No somos tontos, tampoco ilusos. No queremos que este país se vaya al carajo. Defienda la presidencia. Acuda al Tribunal Constitucional para defender el equilibrio de poderes. No se tome fotos con los congresistas que no quieren que la contraloría los fiscalice. Hable con nosotros. No juegue al muertito. Usted no es Lucho Castañeda.

Sea honrado, pero sobre todo digno de la banda que hoy exhibe sobre su pecho.