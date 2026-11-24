A su regreso de China y Japón, en donde participó de la Cumbre APEC y realizó una visita oficial, respectivamente, la presidenta Keiko Fujimori respaldó la continuidad del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, luego de que las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras presentarán una moción de interpelación en su contra.

Esto a raíz de las fallas técnicas que se dieron en las pantallas, parlantes y grupos electrógenos ubicados en la base aérea Las Palmas para la última misa del papa León XIV en el Perú el lunes 16 de noviembre. La cancillería, a cargo de Espá, contrató a las empresas Pow Sang Sonido y Luces y Facogem Industrial por casi S/11 millones para este servicio.

“En general toda la visita de su santidad el papa León XIV ha sido muy buena en todas las regiones. Efectivamente, en la última misa, en Las Palmas, hubo algunas deficiencias y yo tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectados”, manifestó Fujimori Higuchi en declaraciones a la prensa.

La jefa de Estado subrayó que el titular de Torre Tagle acudirá a las invitaciones que le realice el Congreso y si se admite la interpelación “también” en cumplimiento del “espíritu democrático”. “Pero yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el Gabinete”, complementó.

El pliego interpelatorio a Espá tiene 48 preguntas y todas están referidas a la contratación directa de las dos empresas antes mencionadas y a la falta de un plan de respaldo.

Por ejemplo, la oposición le pide al canciller detallar qué mecanismos de control adoptó su portafolio para garantizar el buen uso de los recursos transferidos para la visita papal, si tuvieron en cuenta la sanción de más de S/34 mil que el mismo sector le impuso a Pow Sang Sonido por incumplir con la presentación de una póliza de seguros y precisar su rol en la organización de la última misa.

El portavoz de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, consideró que Espá “no está dando la talla” para el cargo. Y no solo cuestionó las fallas en la liturgia del Papa, sino también su actuación en la visita a Rusia en el contexto en que al menos 459 ciudadanos peruanos fueron captados con engaños para ser enviados a la guerra entre Moscú y Kiev.

A su turno, la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) dijo que a su bancada votará a favor de admitir la moción de interpelación, porque les preocupa “los gastos que se han hecho” con relación a la visita del Sumo Pontífice. Además, refirió que si el canciller no convence en sus respuestas irían por la censura.

Desde Ahora Nación, la diputada Marleny Arminta, afirmó que la cámara baja no puede mirar a otro lado, sobre todo luego de que el programa “Cuarto Poder” revelara que hubo advertencias de las fallas técnicas desde un día antes de la misa papal y no se tomaron medidas. Asimismo, que las empresas contratadas no tenían experiencia en eventos masivos.

“[El canciller] Tiene que responder por estos hechos y, si corresponde, asumir su responsabilidad política mediante la censura. ¡Esto no puede quedar impune!”, escribió en X.

Buen Gobierno pide paso al costado

El diputado Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) indicó que una integrante de su bancada ya ha firmado la moción de interpelación a Espá. También refirió que la Comisión de Gestión del Estado y Contraloría (antes Fiscalización), que él integra y que dirige Renovación Popular, aprobó citar al ministro de Relaciones Exteriores.

“Yo asistí a la misa del Papa y he visto el desorden que había, las puertas de acceso y salida no estaban habilitadas, las pantallas no estaban en funcionamiento. Las empresas a cargo no tenían experiencia para atender este tipo de eventos. La responsabilidad recae en el canciller. Estos crasos errores y omisiones van a tener que ser evaluados por el Congreso y, probablemente, se le tenga que exigir que deje la cartera, porque no ha demostrado haber cumplido con su responsabilidad”, expresó en diálogo con El Comercio.

Quispe Candia consideró que Espá debe renunciar antes de que sea sancionado por el Congreso y dejó abierta la posibilidad de que su agrupación respalde una eventual censura.

“[¿Debe el canciller dar un paso al costado?] Debería hacerlo antes de que lo sancione el Congreso [...] Los ministros deben estar a la talla de la exigencia y merecemos que el canciller sea de carrera. Tenemos embajadores, la mayoría son de carrera. El cargo de canciller no se puede confiar solo por encargo a un político, más aún si es que no cumple con las condiciones”, acotó.

Diferencias en Renovación Popular

Por su parte, el diputado Christian Aranda (Renovación Popular) reconoció que al interior de su bancada hay diferencias sobre cómo debe ser abordada la situación de Espá.

“En la bancada coincidimos que se debe responder por el desempeño de la cancillería [en la organización de la misa papal]. ¿En qué no estamos todavía de acuerdo? En si debe responder ante la comisión [Gestión del Estado y Contraloría], ante el pleno en calidad de invitado, o ante el pleno como interpelado”, expresó en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos.

Aranda opinó que la perfomance de Espá tiene que ser “más sobria y seria” y que Torre Tagle históricamente ha sido una institución seria y que proyecta “mucha prudencia y altura diplomática”.

“Me parece que es un canciller muy performativo, necesita aterrizar un poco en la dignidad que tiene la institución”, criticó.

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En diálogo con este Diario, la diputada Roxana Rocha recordó que Renovación Popular ha respaldado que el ministro de Relaciones Exteriores vaya al pleno como invitado. Pero que, hasta el momento, no se ha evaluado como bancada apoyar la interpelación.

“Las revelaciones [de Cuarto Poder] son graves y no pueden quedar sin explicación. Estamos hablando de recursos públicos y de fallas que, según las denuncias, fueron advertidas oportunamente. El canciller debe explicar quién autorizó las contrataciones, por qué no se atendieron las alertas y quién asumirá las responsabilidades”, manifestó.

A título personal, Rocha indicó que no está de acuerdo con una eventual censura a Espá.

Fuentes cercanas a Renovación Popular indicaron a El Comercio que la reunión en la que se definirá si respaldan o no la interpelación será el jueves.

Para la admisión de la moción de interpelación, según el reglamento de la cámara baja, se requiere del voto de por lo menos un tercio de los diputados hábiles (43).

Las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación, promotoras de la interpelación a Espá, reúnen, 56 votos. Es decir, tienen los suficientes para aprobar la admisión.

Si se aprueba el trámite, el pleno de la Cámara de Diputados debe definir el día y la hora para que el canciller responda el pliego interpelatorio. La presentación no puede ser “antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo”. “Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial”, se lee en el reglamento.

La aprobación de una eventual moción de censura requiere del “voto de más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara de Diputados”. Es decir, de 66 adhesiones. Es ahí donde los votos del Partido del Buen Gobierno (18) o de Renovación Popular (15) pueden ser claves.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo dijo que era previsible que la presidenta Keiko Fujimori iba a respaldar al canciller Espá frente a la interpelación presentada por parte de la oposición.

“No podía jalarle la alfombra, además, después de haber sido el responsable de la visita del Papa. La presidenta va a tratar que los temas relacionados con la misa en Las Palmas y algunos otros pasen lo más pronto posible de la agenda, porque es algo que le hace daño. Se le dijo muchas veces que la visita del Papa iba a ser una prueba para ella y que el viaje, el adelantado a China podía pasarle una factura. Y su desaprobación ha pasado de 51% a 55%”, manifestó.

En “Tenemos que Hablar”, video pódcast de El Comercio, Castillo refirió que los cuestionamientos a Espá no solo apuntan “a un tema de televisores que no funcionaron”, sino porque se utilizó “un presupuesto de unos S/11 millones”.

“Entonces, cuando se trata también ya de dinero, la gente tiene mucha más desconfianza, sobre todo cuando se presentan documentos y cartas en las que había advertencias e informes que mostraban que efectivamente, [los equipos] no funcionaban el día anterior. La pregunta es: ¿por qué no se solucionaron los problemas o por qué se siguió confiando en proveedores que demostradamente no estaban funcionando?”, mencionó.

Castillo subrayó que Espá “tiene mucho ímpetu y brillo” por hacer sus cosas, pero que esta no es la percepción que tienen los sectores políticos ni diplomáticos ni tampoco la población.

En ese sentido, refirió que el ministro de Relaciones Exteriores presentó su viaje a Rusia como uno en que “iba a poner contra la pared a los rusos” y exigir la entrega de los peruanos captados con engaños para la guerra con Ucrania, pero en la conferencia con su par ruso parecía lo contrario.

“Parecía una reunión de dos cancilleres cuyos países están en su mejor momento de su relación comercial y política. Y, hasta ahora, no tenemos resultados muy concretos. No sé si la cancillería los tiene, pero nosotros no los hemos conocido. Y a eso se suman otra serie de decisiones. Yo creo que es el momento en el cual todo gobierno debe evaluar las sumas y las restas y la conveniencia de mantener a una persona que puede generar un mayor desgaste y mayores pasivos que activos”, finalizó.

Cancillería anunció investigación

En un comunicado de prensa, el 16 de noviembre, la cancillería señaló que se realizan “las investigaciones técnicas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidad correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos”.

Además, lamentó “los inconvenientes técnicos producidos en algunos sectores” de Las Palmas que “dificultaron que fieles presentes pudieran seguir con normalidad” la misa.

Más información

La presidenta Fujimori dijo que toma “con serenidad y buen ánimo” los resultados de la última encuesta de Datum para América Multimedia. Según el estudio de opinión, su desaprobación pasó de 51% a 55% en el último mes, mientras su aprobación de 37% a 38% en el mismo tiempo.