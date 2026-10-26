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Resumen

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El Consorcio CYF, que obtuvo un contrato por S/ 697 654, acreditó a través de la Carta N° 033-2026 como jefe de proyecto al sentenciado por los Temerarios del Crimen, Luis Cabanillas Flores.(Foto: El Comercio)
El Consorcio CYF, que obtuvo un contrato por S/ 697 654, acreditó a través de la Carta N° 033-2026 como jefe de proyecto al sentenciado por los Temerarios del Crimen, Luis Cabanillas Flores.(Foto: El Comercio)
Por Fiorella Cubas

El Organismo de Estudio y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) contrató, en marzo de 2026, a un consorcio para elaborar un expediente técnico de un proyecto de agua potable y alcantarillado en Satipo (distrito de Río Negro). El consorcio que ganó el contrato tiene como jefe de proyecto a Luis Paul Cabanillas Flores, sentenciado a tres años y cuatro meses por corrupción en el conocido caso de Chiclayo llamado “Los temerarios del Crimen”.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.

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