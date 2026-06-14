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Resumen

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El oriente amazónico peruano fue escenario de una votación inusualmente equilibrada en la segunda vuelta. Roberto Sánchez se impuso a Keiko Fujimori en el grupo regional compuesto por Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Sin embargo, la diferencia no fue tan pronunciada como la vista en otros bloques departamentales del país, en los que la inclinación por un candidato u otro fue abrumadora en todos los casos.

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