El oriente amazónico peruano fue escenario de una votación inusualmente equilibrada en la segunda vuelta. Roberto Sánchez se impuso a Keiko Fujimori en el grupo regional compuesto por Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Sin embargo, la diferencia no fue tan pronunciada como la vista en otros bloques departamentales del país, en los que la inclinación por un candidato u otro fue abrumadora en todos los casos.

Al cierre de esta nota, con el 98,258% de las actas contabilizadas por la ONPE, Sánchez lideró las preferencias electorales de forma conjunta con un 53,48% y Fujimori alcanzó el 46,52% de los votos.

Variaciones regionales

Pese a que el saldo general en el grupo oriental fue favorable a Sánchez, la votación tuvo una diferencia importante en algunos departamentos, con Amazonas y Madre de Dios decantándose marcadamente por el candidato de Juntos por el Perú (JP), mientras que en las demás regiones orientales el escenario fue más parejo.

"El Estado ha permanecido ausente y le cuesta tener presencia en un espacio tan extenso" José Magallanes, analista y docente universitario

Madre de Dios apoyó de forma abrumadora a Roberto Sánchez, quien se impuso en todas las provincias con un 69,2%, que le otorgó más de 65.000 votos.

El apoyo amazonense a JP tuvo su principal núcleo en Bagua, donde llegó al 70,1% con 26.000 votos. Condorcanqui, con una importante comunidad perteneciente a los pueblos wampis y awajún, fue la provincia que más decididamente apostó por Sánchez, con un 91,68% de los electores votando por él.

Pese a que el candidato izquierdista también se impuso en las demás jurisdicciones provinciales de Amazonas, su victoria en estos casos fue por un margen promedio del 56%.

Tarapoto fue el bastión del voto fujimorista en San Martín. (Foto: IStock)

San Martín fue una zona electoral más disputada que los anteriores, con un 54,6% de cédulas a favor de Sánchez Palomino, que logró 262.000 votos en este departamento. JP logró imponerse en casi todas las provincias, con un respaldo particularmente alto en Bellavista (64,57%), Tocache (63,5%) y El Dorado (63,3%).

No obstante, Fuerza Popular (FP) se quedó con la plaza con más electores, San Martín (provincia), donde llegó al 55,28% (64.000 votos). Cerca de la mitad de los sufragios favorables a Fujimori en esta circunscripción procedieron de la ciudad de Tarapoto, la más poblada del departamento.

En Loreto el balance fue más equilibrado con Keiko Fujimori por delante con un 52,95% y 211.000 votos al 98.44% del padrón departamental contabilizado.

De ese total, 130.000 votos procedían de Maynas, de enorme peso electoral en la región oriental por albergar el área metropolitana de Iquitos y ser la provincia más habitada de Loreto. La aspirante de FP se impuso en este territorio con un 57.61%.

Sánchez redujo la distancia con su victoria en Alto Amazonas (67,07%) y Datem del Marañón (71,78%), pero Fujimori conservó la ventaja en todas las otras provincias del departamento más extenso del Perú.

La distribución del voto en los departamentos del Perú Oriental en las elecciones de 2026. Infografía: (Antonio Tarazona / El Comercio)

Aunque con un aporte proporcionalmente menor, Putumayo fue la comunidad loretana que más apoyó a la candidata derechista con 1.700 votos que representaron el 71,31% del conteo en esa jurisdicción.

El caso de Ucayali fue similar al de Loreto, con una votación disputada en la que el 52,56% marcó el símbolo de Fuerza Popular.

Si bien Roberto Sánchez ganó el balotaje en las provincias de Padre Abad (65,70%) y Atalaya (51,84%), la líder del fujimorismo se hizo nuevamente con otro gran foco urbano de la Amazonía al conseguir el 56,34% del voto en Coronel Portillo, donde se localiza Pucallpa, la capital departamental.

Esta última provincia aportó 117.000 votos a la representante de Fuerza Popular, con lo que terminó de consolidar su posición en Ucayali. La candidata naranja también logró un alto porcentaje en Purús (64,88%), aunque esta contribución fue de menor escala al ser de poco más de 800 cédulas a su favor.

Datem del Marañón fue la provincia de Loreto que más apoyó a Sänchez. (Foto: Andina)

Insatisfacción contra recordación

La segunda vuelta registró ciertos matices de diferenciación entre las comunidades urbanas y las agrarias e indígenas, pero la lógica de la votación no podría explicarse solo desde este punto, según comenta a El Comercio José Magallanes, analista político y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

A juicio del especialista, un primer componente importante para comprender la composición del voto oriental es la falta de presencia del Estado en la selva peruana, incluso mayor y tardía que la registrada en la sierra.

“La sierra ha tenido un desarrollo más temprano que la selva, que ha sido un espacio donde ha habido de todo, hasta esclavitud en la era moderna durante el auge de caucho que sufrieron las comunidades nativas. El Estado ha permanecido ausente y le cuesta tener presencia en un espacio tan extenso, el más grande del país”, comenta Magallanes.

A partir de este punto es que se podría explicar la preferencia por Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en las provincias amazónicas a decir del especialista.

(Foto: Omar Lucas) / SOMOS > OMAR LUCAS

Magallanes indica que en el caso del primero encarna una demanda insatisfecha “que desde la elección de Alan García se ha canalizado en candidatos de izquierda”, sobre todo los de tendencia más radical.

Por contrapartida, el docente de la PUCP comenta que la inclinación por Keiko Fujimori se sostiene por el recuerdo de la presencia de su padre en el oriente peruano.

“Tendríamos que asumir que Fujimori padre no está presente haciendo gestión desde el año 2000, pero con los canales de inversión social que tenía a través del desaparecido Ministerio de la Presidencia y otras carteras mantuvo una estrategia de llevar infraestructura a lugares alejados como parte de su plan político para tener legitimidad a largo plazo”, refiere el politólogo.

Economía paralela

Tal como se señaló líneas arriba, el balotaje en Madre de Dios fue el más favorable a Sánchez en el Perú Oriental y desde la visión de Manuel Calloquise, periodista de investigación con años de experiencia en este departamento, hay una correlación de enorme peso entre la actividad económica ilegal y el voto por JP.

"En Madre de Dios la izquierda está vinculada a la minería ilegal a diferencia de lo que se cree en Lima" Manuel Calloquispe, periodista de investigación

“Aquí en Madre de Dios la izquierda está vinculada a la minería ilegal a diferencia de lo que cree la opinión pública en Lima”, comenta.

Calloquispe explica que ese apoyo fue constante a lo largo de la década pasada, pero que hacia el 2021 esta actividad ilícita ya tenía operaciones mucho más grandes. El reportero añade que ese marco favorable buscó conservarse, por lo que estos grupos apoyaron las movilizaciones de fines de 2022.

Madre de Dios: destruyen campamentos de minería ilegal e incautan bienes por S/ 64 millones . Foto: Difusión.

“Esto se notó tras la vacancia de Pedro Castillo: todas las marchas que hubo en Madre de Dios y el bloqueo de la Carretera Interoceánica por 36 días fueron financiados por la minería ilegal. Los principales bloqueos del puente Billinghurst en Puerto Maldonado y la entrada al distrito de Laberinto contaron con financiación de La Pampa”, apunta Calloquispe.

A decir del reportero incluyó la cobertura de la alimentación de miles de personas apostadas alrededor de las vías y el transporte de escombros y material de construcción en grandes camiones para obstruir el camino.

Manuel Calloquispe agrega que hay gran correspondencia del voto hacia Sánchez en los municipios donde las actividades ilícitas tienen mayor influencia, pero que esta se reduce en zonas donde hay preeminencia de las labores dentro del marco legal, siendo un ejemplo de ello el distrito fronterizo de Iñapari.

“En Iñapari no hay minería ilegal, no hay un solo motor en ese distrito y solo hay manejo de bosques, concesiones forestales, agroforestería y algún comercio que sirve a la tala certificada en bosques. Aquí Keiko Fujimori obtiene un 63% y Roberto Sánchez llega 37%”, explica.

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