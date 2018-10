Orlando Velásquez: No hay ningún audio o prueba que me involucre en delitos

El ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez aseguró que el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituirlo e inhabilitarlo lo está implicando en delitos que él no ha cometido.

"No tengo ningún audio, ninguna prueba, ninguna conversación con nadie y por aquí [el pleno del Congreso] han pasado personas que sí. Sin embargo, dicen que por lógica también me denuncian a mí. ¿Por lógica? ¿A un inocente? Eso es muy preocupante", señaló.

Orlando Velásquez dijo esto durante su participación para defenderse del informe elaborado por el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) que considera que cometió infracción constitucional por lo que debe ser destituido e inhabilitado por diez años.

Asimismo, recomienda que el ex consejero del CNM sea investigado por el Ministerio Público por la comisión de varios delitos como cohecho y organización criminal.

"No tengo un solo audio, no hay nada, pero dicen que por lógica estoy comprometido y me meten todos los delitos. ¿Cohecho? Increíble", manifestó.

Orlando Velásquez defendió su actuación dentro del CNM al recordar que esta institución suspendió y destituyó a magistrados cuestionados como los que tuvieron vínculos con la mafia de César Álvarez en Áncash o al propio César Hinostroza.

"La corrupción de ahora es estructural, pero salimos al frente cuando recién empezamos porque teníamos una línea clara y transparente [...] Si César Hinostroza está suspendido es por nosotros, porque como CNM teníamos esa atribución. Dos semanas o menos y hubiera sido destituido, pero fuimos a la Comisión de Justicia y nos pidieron la renuncia", indicó Velásquez.

Al final de su exposición, el ex consejero pidió al Congreso que limpien su dignidad y que haga "lo justo" en el marco de la línea de transparencia con la cual asegura que siempre actuó.