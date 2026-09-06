El general PNP Óscar Arriola anunció que dejará la comandancia general de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Captura / TV Perú)
El general PNP Óscar Arriola anunció que dejará la comandancia general de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Captura / TV Perú)
Por Redacción EC

Durante transmisión desde Palacio de Gobierno, Óscar Arriola renunció formalmente al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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