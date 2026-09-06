Durante transmisión desde Palacio de Gobierno, Óscar Arriola renunció formalmente al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y el presidente de la PCM, Luis Galarreta, el ahora ex comandante de la PNP precisó que en los próximos días se relevará en el cargo con el teniente general Fredy López Mendoza.

“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la Policía Nacional con el teniente general Fredy López Mendoza. Decisión que obedece a la motivación antes dispuesta, solamente tengo palabras de agradecimiento” , dijo Arriola.

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