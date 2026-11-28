El auditorio de la CADE, pleno de empresarios y ejecutivos del sector privado, tenía otra expectativa puesta en la pregunta que hizo Fernando Carvallo. Y lo rechiflaron.

Era la primera entrevista de Óscar Reto como presidente de la cámara baja. Incluso contó que hasta ese día no había dado ninguna porque quería resguardar su neutralidad y abocarse a su tarea. Vaya ironía que cuando creyó que la mejor respuesta, la que evitaría el titular de escándalo, ero la no respuesta; le ocurrió todo lo contrario. Su silencio fue el escándalo. Quizá pesó su formación militar con este razonamiento: el oficial cree en el liderazgo no deliberativo de cuestiones que no le incumben. A él le incumbe coordinar a su cámara y conducir las sesiones del pleno. A eso se aboca como si lo obligara el reglamento y punto.

Durante su presentación en CADE Ejecutivos, Oscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, respondió preguntas del periodista Fernando Carvallo. Foto IPAE Acción Empresarial

Pero el político sí puede y tiene que marcar posición. El político delibera todo. La neutralidad de un presidente de cámara debe limitarse a la conducción de sesiones; en todo lo demás tiene voz y voto. ¿Acaso votar no es una manera contundente se sentar posición? El presidente tiene, además, el privilegio de dirimir. O sea, su voto vale por dos cuando hay empate en la cámara. Dicho esto, Reto puede, si quiere, ser neutral y reservado. Pero ese es su derecho, no su obligación.

Cosas de El Niño

Otros militares, a diferencia de Reto, cuando pasan al retiro, saltan a la política con ganas de decir en público todo lo que callaban en el cuartel. Pero Reto no es Edwin Donayre, ni un militar de la ‘junta revolucionaria’ de Juan Velasco, ni un cachaco, ni tampoco un pusilánime. Quienes tratan con él, me dicen que en pocos meses ha aprendido bastante a interactuar, negociar y resolver. Pero no ha aprendido del mismo modo a comunicar. Esperemos que tras su ensayo del martes, prepare mejor su rollo y no a vuelva a su zona de comfort silenciosa.

¿Pero, por qué, entonces, entró a la política? Porque sí quiere deliberar, influir, votar, reformar o preservar instituciones y tradiciones. Ya le pasó a José Williams que fue un silencioso presidente del Congreso y, cuando se convirtió en accidental candidato presidencial, la rigidez militar le pasó factura. Pero fue un caso distinto. Avanza País lo vendió como el héroe de Chavín de Huántar.

Militar en retiro y diputado del Partido del Buen Gobierno, Reto es el primer presidente de la Cámara baja del Congreso bicameral.

Jorge Nieto, el líder del Partido de Buen Gobierno (PBG), lanzó a Reto como héroe de la defensa civil. En la primera visita del PBG a Keiko, cuando aún era presidenta electa, Reto fue parte de la pequeña comitiva y Nieto lo presentó al equipo fujimorista y, luego, a la prensa que aguardaba afuera, como el general que había combatido el FEN (Fenómeno de El Niño) del 2017 en su epicentro.

"Jorge Nieto, el líder del Partido de Buen Gobierno (PBG), lanzó a Reto como héroe de la defensa civil. En la primera visita del PBG a Keiko, cuando aún era presidenta electa, Reto fue parte de la pequeña comitiva y Nieto lo presentó al equipo fujimorista y, luego, a la prensa que aguardaba afuera, como el general que había combatido el FEN (Fenómeno de El Niño) del 2017 en su epicentro", afirma Fernando Vivas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

Nieto fue designado ministro de Defensa en diciembre del 2016, ad portas del Niño. A las pocas semanas, Reto pasó de la jefatura del estado mayor del Comando Conjunto, a encargarse de la región militar norte, con sede en Piura y epicentro del fenómeno. Nieto, coordinador de la respuesta del gobierno de PPK a la emergencia, también estableció su cuartel temporal en Piura y conoció estrechamente a Reto.

Años después lo convocó a ser uno de los fundadores del PBG. La decisión de ponerlo de candidato a presidir Diputados, pudo relacionarse también a eso: he aquí un militar experto en la defensa civil a tono con la emergencia que ya nos envuelve. Sin embargo, esa idea se diluye en el perfil bajo con el que acomete su cargo.

La legislatura termina pronto y el receso congresal es relativo. La comisión permanente, otras comisiones especiales y la mesa directiva, seguirán activas. Incluso, puede haber un pleno extraordinario si las circunstancias lo ameritan. El martes pude preguntarle a Reto si estaba dispuesto a postergar el cierre de la legislatura, si ello servía para conseguir que la Ley Mape y otras lleguen a ser dictaminadas y votadas. Me dijo que no dependía de él sino de la mesa directiva, pero que sí le gustaría, aunque el 14 de diciembre empezará una semana de representación que complica el asunto. Pero agregó que la legislatura se podía retomar el 23. Sino pasara eso, la producción de Diputados será escasa; y tendrán que reivindicarse en su colaboración y celeridad para atender la emergencia del FEN. Con ese Niño no podrá ser neutral.