El general de División del Ejército en retiro y diputado por Lima Metropolitana Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido este domingo 26 de julio presidente de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027.

Reto, de 64 años, asume la dirección de la Cámara Baja tras superar a Norma Yarrow (Renovación Popular), la candidata del bloque de derecha con 74 votos contra 56.

El flamante presidente de la Cámara de Diputados es natural de Tumbes y pertenece a la promoción 1983 Héroes de la Breña, una antes que la del expresidente Ollanta Humala.

También integrarán la Mesa Directiva Analí Márquez (Juntos por el Perú), en la primera vicepresidenta; Harvey Colchado (Ahora Nación), como segundo vicepresidente; y José Yataco (Obras), como tercer vicepresidente.

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El diputado y dirigente del Partido del Buen Gobierno es licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

Además, cuenta con maestría Ciencias Militares Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones y Administración.

De acuerdo con la hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, en el 2016, Reto se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Luego, en el 2017, asumió la comandancia general de la Primera División del Ejército (región Piura). En este cargo, tenía la responsabilidad de liderar la respuesta militar durante el Fenómeno de El Niño en toda la Región Militar del Norte.

Posteriormente, retornó a Lima para desempeñarse como jefe del Estado Mayor General en el Ejército.

Se desempeñó en el 2019 como consejero en Asuntos de Seguridad Hemisférica dentro de la Misión Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C..