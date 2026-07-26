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Resumen

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El general de División del Ejército en retiro y diputado por Lima Metropolitana Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido este domingo 26 de julio presidente de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027.

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