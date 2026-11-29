A pesar de las críticas por su “tibieza” frente al Reinfo, el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, Oscar Reto (Buen Gobierno) mantuvo su postura y afirmó que tiene que ser “imparcial”, al ser consultado sobre si este mecanismo utilizado por la minería ilegal para operar debe ser o no eliminado.

En entrevista con El Comercio, Reto también sostuvo que otorgar facultades para legislar al gobierno de Keiko Fujimori “creó un punto de desencuentro entre senadores y diputados, eso no se ha resuelto”.

— En cuatro meses, el Congreso solo tiene una ley publicada en El Peruano: la delegación de facultades al gobierno. Y, además, se ha aprobado en ambas cámaras la Ley de Presupuesto (aunque falta su promulgación). ¿Por qué la producción legislativa es tan baja? ¿Qué mecanismos se necesitan afinar?

Bueno, tenga en cuenta que estamos retomando la bicameralidad que tiene algunas fallas, no sé si estructurales, pero tiene fallas. Y [para corregirlas] tenemos que ponernos de acuerdo senadores y diputados. Ahora, no solo es eso, la mayoría de los diputados son nuevos. Entonces, hay que tener en cuenta eso.

— ¿Y qué tipo de autocrítica puede realizar a su gestión y también a los diputados en general?

La autocrítica es que hay que priorizar la calidad sobre la cantidad. Usted no va a ver ninguna ley declarativa, son leyes profundas. Por ejemplo, hemos aprobado la derogación de leyes procrimen.

— Usted mencionó que acudirán al Tribunal Constitucional si es que la Cámara de Diputados y el Senado no logra ponerse de acuerdo sobre lo que la cámara alta puede o no modificar de los dictámenes aprobados por la cámara baja...

Sí, el darle las facultades al gobierno creó un punto de desencuentro entre senadores y diputados, y eso no se ha resuelto todavía. Si por mí fuera, mañana mismo llevó [esta controversia] al Tribunal Constitucional, pero no soy yo quien debe hacerlo, deben hacerlo un grupo de diputados y eso no ha ocurrido aún. Ahora, este punto es importantísimo. Si el Tribunal Constitucional falla, en el sentido, de que el Senado sí puede modificar leyes que nosotros no hemos propuesto, [esta cámara] va a tener iniciativa legislativa. Entonces, va a crear un serio precedente para las futuras leyes y de allí la necesidad de que esto quede muy claro.

"Sí por mí fuera, mañana mismo llevó [la controversia con el Senado] al Tribunal Constitucional", sostuvo Reto. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— ¿Las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno ya acordaron llevar este tema al TC?

Le acabo de expresar que [esta demanda está en manos] de un grupo de diputados, ellos tienen que hacer suyo este punto y llevarlo ellos al Tribunal Constitucional. Si, por mí fuera, yo lo llevo, pero no me compete, yo soy el presidente de la Cámara de Diputados.

— Usted ha referido que se tienen que reformar los reglamentos de la Cámara de Diputados como del Senado. ¿Cuáles son los puntos concretos que se deben reformar?

Por ejemplo, nosotros debemos de ser totalmente independientes, ambas cámaras son iguales, pero el punto neurálgico es justamente que el Senado se irrogue la facultad de iniciativa legislativa. Ese es el punto más importante que tenemos que decidir si va o no va. Ahora, no es que yo quiera llevarlo al Tribunal Constitucional. Tenemos que conversar.

— En su ponencia en CADE Ejecutivos 2026, usted dijo que debe ser “imparcial” sobre el Reinfo (y esto generó que parte del público lo pifie). ¿El Reinfo debe continuar o ser eliminado?

Mire, como presidente de la Cámara de Diputados tengo que ser imparcial. Cada comisión es totalmente independiente. Ahora, el Reinfo es un problema muy complejo, hablamos del dueño de la tierra, de los dueños de las concesiones, de la trazabilidad de los insumos, del mercurio, no es fácil darle una solución. Hay mineros artesanales trabajando en lugares donde se les ha dado concesión a otras grandes empresas y así sucesivamente. El problema es muy complejo y hay que verlo punto por punto.

— Más allá del cargo que ostenta, si dependiera de usted y lo puede decir a título personal, ¿el Reinfo se debe eliminar o no?

Preferiría no emitir opinión, como quisiera emitir una opinión, pero no puedo, debo mantener mi imparcialidad.

— Y al interior del Buen Gobierno, ¿cuál es la postura? ¿Votarán a favor de una ampliación o de la nueva Ley MAPE?

Le agradecería que esa pregunta se la haga al vocero, porque una cosa es que lo diga el vocero y otra cosa es que lo diga yo. Discúlpeme.

— ¿Usted haría una exhortación a la diputada Yenifer Paredes, presidenta de la Comisión de Energía y Minas, a dictaminar este proyecto con mayor celeridad?

El tema es muy complejo, lo repito. Pero sí dentro de mis competencias está pedirles a los presidentes de las comisiones que den más celeridad a sus dictámenes.

— En este caso puntual, ¿le pide celeridad a Paredes?

Sí, sí le pediría, claro que sí.

— Durante la segunda vuelta, Jorge Nieto prometió que Buen Gobierno sería una bancada bisagra, pero en sus votos y en sus gestos políticos se les ha visto más cercanos a Juntos por el Perú que al centro. ¿Tiene alguna autocrítica que realizar?

¿Autocrítica? Pero señor, el partido del Buen Gobierno, junto a otros partidos, fue el que emitió los 20 puntos [de facultades] para el Ejecutivo. El partido ha votado a favor de la Ley de Presupuesto. ¿De qué oposición me habla? Yo mismo estoy apoyando [las tareas] frente al fenómeno de El Niño, les estoy dando ideas de cómo enfrentar [esta situación], de cómo dar la respuesta. ¿De qué obstruccionismo me hablan?

— En una entrevista con El Comercio, Miguel Torres, presidente del Congreso, dijo que Buen Gobierno “es una nebulosa” y que los ve “más pegados a la izquierda”. ¿Qué le responde?

Es su punto de vista, lo respeto. Yo converso con él y las relaciones son fluidas. Él tiene un punto de vista y yo tengo otro, lleguemos a consensos. Recordemos que nosotros somos representantes de la población peruana y la población peruana está fragmentada, igual nosotros en el Congreso. Por eso tenemos que dar el ejemplo de conversar, de llegar a consensos para demostrarle a los peruanos que sí es posible trabajar unidos.

— ¿Y el impasse con Torres por la firma de la autógrafa de la ley de facultades ha sido superado? Por ejemplo, en CADE 2026 los dos iban a exponer juntos, pero cada uno lo hizo por su lado.

Bueno, yo he venido el día que me han citado, yo no he pedido ampliación. No sé, de repente Miguel Torres lo han citado para otra fecha.

— ¿El impasse ha sido superado?

Converso con el señor Torres a cada momento.

— La primera legislatura del nuevo Parlamento está por concluir. ¿Va a establecer una agenda legislativa en coordinación con el Ejecutivo para la segunda legislatura que inicia en marzo?

¡Cómo quisiera hace eso, señor! Sí, podría ser. Es muy buena idea. Debemos tener un mayor acercamiento, porque recuerde, nosotros somos el Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y debemos trabajar juntos. Yo soy un ferviente creyente de eso. Los éxitos del Ejecutivo, de la presidenta Keiko Fujimori, son los éxitos del Perú, nos convienen a todos.

— ¿Cuándo se someterá a debate y votación la moción de interpelación en contra del canciller Espá? ¿Buen Gobierno la respalda?

Va a ser este jueves.

— Cuarto Poder reveló que las fallas técnicas en pantallas y grupos electrónicos fue advertida un día antes de la misa del Papa. Además, que las empresas contratadas no tenían experiencia para esta clase de eventos masivos. ¿El canciller debe dar un paso al costado antes de que el tema escale a una censura?

No creo, él como persona de bien tiene que venir [al Congreso] a rendir cuentas, porque no es que le esté rindiendo cuentas solo al Congreso, el Congreso es la representación nacional, al hablarnos a nosotros, le está hablando a todos esos millones de peruanos que fueron con buena fe a escuchar al Papa y no pudieron ni escucharlo ni verlo.

— ¿Y cómo valora el estilo del canciller? Desde la oposición y Renovación Popular se ha criticado el exceso de resaltar su imagen.

Es un estilo que él tiene. Yo podría decirle: “hazlo de esta o de otra manera”. Pero él es una persona que ha trabajado en la embajada de Estados Unidos, ha sido un periodista destacado. Entonces, él sabe cómo moverse en ese medio. Si él considera que hacerlo así está bien, [yo qué le puedo decir] Yo recién rengo tres años en la política.

— A cuatro meses de iniciado este gobierno, ¿cuál es el balance que hace de la administración de Keiko Fujimori? ¿Le pone una nota aprobatoria?

Prefiero que usted le haga esa pregunta para que haga una autocrítica al señor Torres, miembro del Senado y presidente del Congreso. Yo me abstengo.

— ¿No tiene ninguna opinión sobre el gobierno?

No, ahora preferiría abstenerme, pero sí resalto y recalco mi apoyo.

— ¿Cómo ha quedado la bancada del Buen Gobierno tras la renuncia y luego expulsión del senador Gavidia? ¿Hay una fragmentación?

No, él renunció y no se le aceptó, él fue expulsado.

— ¿Usted considera que Gavidia es un tránsfuga?

No, no, pero preferiría no dar mayor opinión, porque quiero mantener mi neutralidad como presidente de la Cámara de Diputados y ese es un tema que le corresponde a los senadores de la bancada.

— ¿La renuncia de Gavidia deja debilitado al Buen Gobierno?

No, yo creo que estamos más fortalecidos [tras la expulsión de Gavidia], porque es mejor trabajar con una persona con la que contamos y no estar pensando que se cuenta con alguien y al final no es así.

— El gobierno tiene las facultades para legislar desde hace cuatro semanas. Ya han salido algunos decretos, sobre todo en seguridad. Por ejemplo, se ha creado un registro de “grupos hostiles”. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es positivo lo que están haciendo?

Todavía es muy pronto para sacar conclusiones. En todo caso, todas aquellas iniciativas legislativas que ha presentado el Ejecutivo les hemos dado celeridad. Ya les hemos entregado cuatro o tres.

— Según reveló el programa “Esta noche”, Ernesto Nieto Vega, sobrino de Jorge Nieto, líder de su partido, trabaja para su oficina. Nieto Vega ha dicho que apoya en labores de comunicación, pero su carrera es de Administración. ¿Reúne los requisitos? ¿Su contratación fue a solicitud del excandidato presidencial?

El señor Nieto Vega no tiene ningún impedimento para ser contratado, cumple con los requisitos. No hay nepotismo. ¿Qué es lo importante y que no se ha tocado? El partido debe promover a sus cuadros. Entonces, ¿no es mejor que yo contrate a alguien de mi partido para promoverlo, para que cuando él sea diputado ya conozca cómo es el trámite? ¿O usted prefiere que contrate a otra persona que no sabe nada de política, que no apoyó al partido, que no comulga con las ideas del partido?

— ¿La contratación fue a pedido de Jorge Nieto?

Por favor, por favor, está hablando con una persona de 64 años, con un general de División del Ejército, ¿cómo me van a sugerir a Ernesto Nieto? Lo conozco. Hemos sido fundadores del partido [...] Tenemos que promover a nuestros cuadros. Y si me hiciera la pregunta, yo volvería a escoger a Ernesto Nieto. ¿Por qué? Porque es un tema de confianza.

— Esta es una de sus primeras entrevistas en cuatro meses, ¿por qué ha esperado a este punto? ¿No le gusta la prensa?

Prefería tener resultados antes de salir a hablar y decir: “voy a hacer esto, aquello o lo demás”. Usted es la tercera persona a quien le doy una entrevista.

— ¿Qué resultados ha tenido su gestión?

Mire, son 18 comisiones. ¿Usted cree que es fácil juntar personas de diferentes bancadas, escoger un presidente para cada una de las comisiones? No es poco. Hemos formado la comisión del Fenómeno de El Niño, no es poco. Seguimos. Lo más importante es que estoy trabajando para buscar consensos. Hay varias leyes que han sido aprobadas por unanimidad. Ese es un orgullo que tengo.

— ¿Qué nota se pone?

Póngala usted. Es más, le pediría que lo haga el 26 o 27 de julio [de 2027] que dejó [el cargo] y me gustaría conversar con usted para ver qué nota me pone.