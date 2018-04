Osmán Morote: lo que dijeron en su casa de Chaclacayo

En su vivienda de la cuadra 5 del jirón Los Robles, en Chaclacayo, cumplirá arresto domiciliario el terrorista de Sendero Luminoso Osmán Morote. Esto luego de que el Poder Judicial ordenara para él esta medida en el marco del proceso que se le sigue por el atentado en la calle Tarata (Miraflores) en 1992, en donde hubo 25 muertos.

Una mujer que dijo ser familiar de Morote y que prefirió no identificarse manifestó desde el interior del inmueble que el senderista es esperado desde el año 2013, cuando cumplió la pena de 25 años de cárcel por terrorismo y homicidio.

Según comentó la mujer, la vivienda es del padre de Osmán Morote y en ella también vive la hermana de este. La familia del terrorista reside ahí hace más de 30 años, agregó.

La familiar de Morote también se dirigió, a través de declaraciones a la prensa, a los vecinos de esa zona residencial de Chaclacayo.

“[Que] lo tomen con tranquilidad, aquí no hay ningún problema, no va a pasar nada, no va a alterar de ninguna manera la dinámica del vecindario. Son personas respetuosas, todos los vecinos son bastante respetuosos de la dinámica familiar de cada uno. Acá nadie se mete en la vida de nadie”, expresó.