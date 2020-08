El portavoz de Acción Popular, Otto Guibovich, afirmó hoy que su bancada no le ha dado la espalda a la crisis sanitaria en el país por el COVID-19, luego de no haber respaldado el voto de confianza solicitado por el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano. Agregó la decisión de su agrupación se debió a que el primer ministro no presentó una nueva estrategia para combatir a la pandemia.

“Eso es un error, cómo le vamos a dar la espalda a la crisis, para mí y mi bancada, no haber definido claramente una nueva estrategia para combatir a la pandemia ha tenido impacto directo en nuestra decisión, tenemos el ejemplo de Guayaquil [de lucha frente al coronavirus], tenemos elecciones aprendidas, hagamos por lo menos eso”, manifestó.

De los 23 congresistas de Acción Popular que estaban habilitados para votar, 12 marcaron en abstención, siete en contra y cuatro a favor de la investidura.

Guibovich dijo, al referirse a la nueva crisis política, que “no es culpa de Acción Popular” ni de otras bancadas.

“Si de 130 votos, solo obtienes 37, entonces debes ponerte la mano en el pecho y decir ‘qué no hice bien’. No es culpa de Acción Popular ni del Frente Amplio ni de Podemos Perú, esta es una responsabilidad del Congreso. Y si alcanzaste 37 de 130 votos, pues bueno también tienes que asumir la responsabilidad” , refirió en comunicación con Canal N.

El general del Ejército en retiro también negó que se haya dado un “chantaje” o “venganza” a Cateriano Bellido.

“Yo no lo creo, no veo a alguien que tenga ese ánimo vengativo”, expresó.

Guibovich dijo que vio “desganado” a Cateriano en la segunda parte de su exposición, tras el debate parlamentario. “Era un momento importante para convencernos”, subrayó.

Al ser consultado sobre si Pilar Mazzetti, actual titular de Salud, debe asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el portavoz acciopopulista dijo, a título personal, que le parece “una persona muy competente”. Sin embargo, precisó que esa es una decisión que le compete exclusivamente al presidente Martín Vizcarra.

Guibovich señaló que si hoy nombran al nuevo Gabinete, este se podría presentar el jueves ante el Congreso.

“Esto tiene que ser rápido, [aunque] no es que no haya primer ministro y todo se para, los hospitales siguen funcionando, ojalá que los que vengan hagan el reajuste”, acotó.

“No acepto que se me amenace”

Antes de retirarse del hemiciclo, Cateriano hizo uso de la palabra por última vez en una sesión de más de 20 horas.

“Respecto a mis posturas en materia económica, no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica que propició la hiperinflación por el manejo dadivoso del dinero del Estado, ni que se repita la historia de quiebra económica del Estado. Respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar, pero lo que no acepto es que se me conmine o amenace, a mí nadie me puede amenazar públicamente, no solo porque soy el presidente del Consejo de Ministros, sino que esa es una actitud que no se condice con las prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad” , remarcó.

Cateriano dijo que se fue advertido de que no había consenso en el Parlamento sobre la ratificación de Benavides.

Sin embargo, agregó que cuando armó el Gabinete, junto al presidente Martín Vizcarra, decidieron que Benavides continúe como “un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”.

“A mí se me advirtió, señor presidente [del Congreso, Manuel Merino], que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y, por lo tanto, iba a ser difícil que se me extienda el voto de confianza. Desde el punto de vista político, cuando armamos el gabinete considerábamos que esta ratificación era un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”, exclamó.

Esta fue la última intervención de Pedro Cateriano antes de abandonar el Congreso

El pleno del Congreso decidió negar la confianza a Cateriano Bellido. Fueron 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. El Gabinete Ministerial había jurado al cargo el 15 de julio y, según la Constitución, requería el aval del Parlamento para seguir en funciones.

A favor de la confianza se mostraron las bancadas del Partido Morado y Somos Perú, en contra Podemos, Unión por el Perú, Frepap y Frente Amplio. Los legisladores de Fuerza Popular, al igual que los de Acción Popular votaron divididos. Mientras que el bloque de Alianza para el Progreso se abstuvo.