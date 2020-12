Durante el debate del voto de confianza al equipo ministerial que lidera Violeta Bermúdez, el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, anunció que su bancada apoyará la gestión de este Gabinete porque, según dijo, “no hay tiempo para perder” para el país.

El congresista señaló que su bancada “Acción Popular no obstruirá” al Gobierno y facilitará el trabajo del Consejo de Ministros que acudió a solicitar el voto de confianza este jueves al Legislativo. Dijo esperar, en esa línea, que el Gobierno del presidente Francisco Sagasti pueda salvar “un quinquenio perdido”.

“Acción Popular no obstruirá, Acción Popular siempre ha facilitado el trabajo, siempre ha buscado el diálogo y apoyaremos la gestión de este Gabinete porque pensamos que no hay tiempo para perder”, sostuvo durante su participación en el pleno del Congreso.

“El bicentenario nos debe encontrar fortalecidos como Estado. Salvemos este quinquenio perdido en los meses que quedan”, añadió.

El parlamentario fue el primero en intervenir en el pleno del Congreso luego del discurso con el que la primera ministra Violeta Bemúdez solicitó el voto de confianza a la representación nacional.

Intervención del congresista Otto Guibovich 03/11/2020

Durante su presentación, la jefa del Gabinete Ministerial aseguró que el Ejecutivo busca “devolverle al país la confianza y la esperanza” y consideró que “la tarea no es ni será fácil”.

“El gobierno del presidente Sagasti pretende devolverle al país la confianza y la esperanza. Para ello, hemos planteado un conjunto de medidas que sintetizaremos a continuación para las cuales requerimos del respaldo del Congreso”, señaló.

“Esta tarea no es fácil y no será fácil hacerlo en apenas ocho meses, pues enfrentamos no solamente una crisis sanitaria y económica, sino política. Sin embargo, las crisis también son oportunidades para unirnos como país y salir adelante”, indicó.

Violeta Bermúdez sobre la corrupción en el sector público 03/12/2020