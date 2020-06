Parece que algo se quebró entre el Gobierno y la ciudadanía tras el anuncio de que llegamos a la meseta de la enfermedad. Si bien el presidente fue cuidadoso en calificar nuestra meseta (irregular, estadística), se entendió que era el inicio de las buenas noticias, pues también indicó “una disminución gradual, pero lenta” de la epidemia. Luego otras voces del Gobierno aclararon que para dicha caída era crucial un desconfinamiento ordenado, que todo dependía de nosotros y que nuestra particular meseta podía tener picos.

En realidad, la supuesta meseta era tan alta que no daba para el optimismo. Dejo a los epidemiólogos las discusiones sobre si estábamos mejorando o empeorando cuando se hizo el anuncio. Sí creo que el desconfinamiento, formal e informal, no permitía ese optimismo y más bien mandaba mucha prudencia.

Simbólicamente el incidente marca el fin de la meseta de popularidad del presidente y el inicio de un lento declive. No se trata solo del efecto de esta declaración, por supuesto. Está el cansancio natural de la población tras tres meses de crisis. Y también una serie de hechos que han mostrado las costuras del Gobierno. Declaraciones imprecisas, demoras en bonos y respuestas, agotamiento ministerial comprensible, todo sazonado con el escándalo de Richard Swing en el Ministerio de Cultura.

Con todo, las encuestas siguen altas, hay todavía tolerancia al error y reconocimiento al esfuerzo. El que la crisis golpee en diversos países también ayuda al Gobierno: no hay fórmula mágica para salir de esta. Pero creo que hemos llegado a un parteaguas que hace necesario actuar. Las carencias se hacen más evidentes y no se ven reflejos de respuesta. Un Gabinete fragmentado en la comunicación la tendrá cuesta arriba para revertir la situación y construir un mensaje legítimo. Y un Gabinete desangrándose solo atraerá más tiburones.

La pregunta que deja este diagnóstico es qué se puede hacer realistamente. Y aquí es donde no podemos caer en soluciones fantásticas del tipo ‘reinventarse’. No hay una enorme banca de talento disponible para renovar al equipo. No hay hábiles políticos listos para dar un golpe de timón. En tiempos normales es difícil conseguir buenos gabinetes, mucho más ahora. Hay que ser muy patriota para aceptar un ministerio hoy, en que el riesgo para la salud es alto y los costos familiares enormes. Además, este Congreso hace muy arriesgado cambiar la conducción del Gabinete.

No da para grandes cambios, pero sí por lo menos para un ‘overhaul’, una revisión profunda de motor. Cambiar algunas piezas, ajustar otras, reparar. Es necesario construir un equipo que enfrente la crisis nacional, que plantee ideas para la reconstrucción y guíe el debate político hacia un año electoral que amenaza. El nombramiento del nuevo ministro de Cultura muestra que todavía hay talento y buenos funcionarios que rescatar.

Por supuesto, parte de la barrera para este ‘overhaul’ nace del propio liderazgo. Vizcarra ha mostrado que en muchos casos prefiere la confianza en los suyos que el talento extraño. A veces la suerte, otras el olfato y el regate personal le han funcionado bien. ¿Por qué cambiar? Sinceramente, creo que en esta situación extraordinaria eso ya no alcanza. Ojalá no lo comprobemos.