Los congresistas del Bloque Magisterial Germán Tacuri y Paul Gutiérrez no informaron a su bancada sobre el viaje que realizaron en noviembre del 2023 a México para un evento sobre ovnis y momias alienígenas. Las opiniones en la agrupación respecto a este periplo son divididas.

Este Diario informó que los legisladores del Bloque Magisterial se ausentaron de sesiones claves del pleno del Congreso para acudir una audiencia sobre “regulación de fenómenos anómalos no identificados”, realizada en la Cámara de Diputados de México.

Tacuri y Gutiérrez se ausentaron, por ejemplo, el 7 de noviembre, cuando el entonces ministro del Interior, Vicente Romero, se presentó ante el pleno para responder por el incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

También faltaron a la sesión del día siguiente, en la que se iba a debatir el informe que recomendaba la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (dicho debate se postergó).

Es importante mencionar, que solo Gutiérrez presentó un informe sobre su viaje. Así se observa en el portal del Congreso. En el documento, revisado por El Comercio, el legislador señala que “Perú tiene mucho que ofrecer” en “un tema de interés mundial”, en referencia a los fenómenos ovnis. También se refirió a las supuestas momias alienígenas de Nasca, cuya existencia fue desmentida en el 2021 por el arqueólogo Flavio Estrada, experto forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

Este Diario buscó contactarse con los legisladores, pero al cierre de esta edición continúan guardando silencio. En tanto, en la bancada las posturas son discordantes.

En diálogo con El Comercio, la parlamentaria Lucinda Vásquez, vocera del Bloque Magisterial, reconoció que sus colegas no habían avisado a la bancada sobre su viaje a México.

Sin embargo, señaló que, en su calidad de docentes, el tema de los ovnis y las momias alienígenas es de interés de la agrupación, por lo que no descartó que eventualmente impulsen iniciativas sobre dicha materia.

“[¿Para la bancada es prioridad impulsar proyectos de ley sobre momias y ovnis?] No hemos hablado sobre el tema, pero yo creo que sí, si se trata de leyes e iniciativas legislativas, encantadísimos, más aún siendo nosotros maestros, nos interesa mucho”, aseveró.

Vásquez evitó cuestionar que sus colegas hayan viajado a México en una semana clave para el Congreso.

En tanto, Edgar Tello opinó que Tacuri y Gutiérrez darán explicaciones a la opinión pública sobre su viaje, si lo “ven conveniente”.

Asimismo, señaló que hasta el momento el Bloque Magisterial no tiene prevista ninguna iniciativa legislativa sobre ovnis y momias alienígenas.

Tello también evitó cuestionar a sus compañeros de bancada y dijo que, como congresistas, “es parte de su responsabilidad es desarrollar los temas de interés que tenga cada uno”.

Una opinión diferente tuvieron los congresistas Óscar Zea y Álex Paredes.

Zea indicó que se enteró del viaje de sus colegas “por las noticias”. “Nadie me había comentado que mis compañeros habían viajado. No estábamos informados”, añadió.

“Ellos tendrán que justificar y sustentar cómo y por qué ellos han viajado porque en mi caso yo he priorizado los viajes al interior y no al exterior. Para mí no es prioridad viajar al extranjero, hay mucho que hacer aquí y debemos concentrarnos”, dijo a este Diario.

En declaraciones a la prensa, Álex Paredes criticó que sus colegas se hayan ausentado de las sesiones plenarias en fechas claves.

“No necesariamente cuando uno se ausenta del país pueda ausentarse de las sesiones. Yo he tenido la oportunidad de estar fuera, pero no dejo de cumplir con mis funciones ordinarias sea cual fuere el horario así sea en otro país”, indicó.

Asimismo, consideró que Gutiérrez y Tacuri deben realizar una conferencia de prensa para que den explicaciones sobre su viaje.

“Es necesario que ellos, utilizando este espacio democrático, puedan informar lo que han hecho. Queremos saber esta situación”, subrayó.

Revisa aquí el informe de Gutiérrez:

¿Quiénes son Paul Gutiérrez y Germán Tacuri?

Ambos legisladores llegaron al Congreso por Perú Libre en las elecciones del 2021. Gutiérrez alcanzó una curul para representar a Apurímac con 11.124 votos, mientras que Tacuri se convirtió en parlamentario gracias a 11.547 electores de la región Ayacucho.

No es la primera vez que Gutiérrez y Tacuri se encuentran en el ojo de la tormenta. Los parlamentarios y otros ocho colegas renunciaron a la bancada del lápiz para formar el Bloque Magisterial en mayo del 2022.

En julio del 2023, Gutiérrez presentó un proyecto de ley para modificar las causales de exoneración en el pago de pensiones por alimentos, cuando previamente había buscado suspender la pensión alimentaria de su hija a través de instancias judiciales. Así lo dio a conocer el portal Centro Líber.

Gutiérrez alegó que tomó la decisión porque no le gustaba el nombre de su hija. Tras la ola de críticas, retiró su proyecto de ley casi dos meses después.

Además, el14 febrero del año pasado, Gutiérrez fue protagonista de otra polémica durante una sesión de la Comisión de Salud y Población del Congreso.

“Qué pasa, señor empresario... Suficiente con usted, un almuerzo para empezar, y en la tarde una cena”, se escuchó decir a Gutiérrez antes de que la entonces presidenta de la comisión, Elva Julón (Alianza para el Progreso), le pidiera apagar su micrófono.

En marzo del 2023, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que seis visitantes del parlamentario ganaron contratos con el Ejecutivo, durante la gestión de Pedro Castillo.

Gutiérrez y Tacuri fueron implicados por el Ministerio Público en la investigación del caso ‘Los Niños’, quienes habrían intercambiado sus votos a cambio de beneficios en la gestión del golpista Pedro Castillo.