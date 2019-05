Pablo Sánchez no acudió a la Subcomisión de Acusaciones del Congreso

El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no acudió este viernes a la audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que lo convocó para que brinde sus descargos ante la denuncia en su contra por la fuga del ex juez César Hinostroza.

Pablo Sánchez fue acusado constitucionalmente por la congresista Yeni Vilcatoma en octubre de 2018, por los presuntos delitos de “omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales” en este caso.

► Pablo Sánchez está citado para declarar este viernes en el Congreso

► En claves: Edwin Donayre y el Caso ‘Gasolinazo’



La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya había convocado para el pasado 17 de abril al actual fiscal supremo como parte del proceso iniciado en su contra, aunque en esa ocasión argumentó estar de licencia médica y no acudió.

Es por ello que la audiencia se reprogramó para este viernes 3 de mayo. Sin embargo, a través de una carta dirigida a César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Sánchez informó que tampoco acudirá en esta oportunidad.

No obstante de ello, en su lugar, el actual fiscal supremo envió a su abogado, Samuel Abad, quien en estos momentos presenta los argumentos de defensa contra la denuncia planteada por Vilcatoma.

César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso Mario Zapata

De acuerdo al reglamento del Congreso, un funcionario citado por el Parlamento puede enviar a su abogado.

Entre los congresistas presentes se encuentran César Vásquez (Alianza para el Progreso); Oracio Pacori (Nuevo Perú); Gino Costa (Bancada Liberal); Gilbert Violeta y Juan Sheput (Concertación Parlamentaria); Karina Beteta , Mario Mantilla y Milagros Takayama (Fuerza Popular); y Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista).