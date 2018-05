El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, señaló hoy que "el trabajo de los fiscales debe ser respetado". Fue al ser consultado por este Diario sobre las críticas que ha recibido el fiscal de lavado de activos Germán Juárez por su decisión de solicitar la incautación de bienes vinculados al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, entre ellos la vivienda que ocupaban junto a su familia.

"La decisión en este caso ha sido evaluada, se ha decidido y ha sido solicitado al juez, que autorizó la medida. Si las partes no están de acuerdo pueden impugnar", aseveró el titular del Ministerio Público, a la vez que subrayó que la decisión del fiscal Germán Juárez "esta sustentada".

Pablo Sánchez comentó también que "quizás no hubiera sido lo más oportuno en este momento, pudo ser antes", pero es su decisión y tiene que respetarse, al igual que la del juez Richard Concepción Carhuancho, quien autorizó la medida.

"Si ha habido una omisión o exceso procesal, para eso esta la instancia superior y yo espero que la sala se pronuncie prontamente", agregó en alusión al recurso de apelación presentado por la defensa del ex mandatario.

Respecto a si la incautación fue o no proporcional, teniendo en cuenta que la casa en cuestión ya estaba embargada y no se podía vender o transferir, Pablo Sánchez indicó que eso es materia de discusión procesal entre las partes y el juez, y no debe generar un debate externo, como viene ocurriendo.

"Yo puedo decir que las incautaciones se deben producir al comienzo de la investigación y el embargo al final porque es para el pago de la reparación civil, pero lo prudente es dejar que los cuestionamientos queden dentro del proceso. Es lo más prudente", puntualizó.

Lea la entrevista completa mañana en nuestra edición impresa.

Lee también en Política...