Pablo Sánchez: "No hay persecución política"

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguró hoy que no existe ningún tipo de persecución política en las acciones que realiza el Ministerio Público y que solo se investiga en el marco de la ley.

"No hay persecución política, no hay linchamiento político, es un trabajo técnico, se investiga a las personas, no a las autoridades, investigamos a los que tienen la manos sucias", dijo durante su discurso por el aniversario 37 del Ministerio Público.

El fiscal de la Nación agregó que para los fiscales "no hay coronas, investigamos en el marco de la ley".

Pablo Sánchez manifestó que el Ministerio Público ha recibido acusaciones sin fundamento. "Se ha ofendido a nuestra Institución , somo una institución autónoma que respeta a los demás y queremos un respeto recíproco", anotó.

Durante su discurso, en la ceremonia a la que asistieron el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, Sánchez dijo que estaba comprometido con la defensa de su institución y con el enfrentamiento a toda forma de criminalidad.

El magistrado expresó que la fiscalía ha tenido grandes logros en los últimos años y que se ha logrado una reducción significativa de la delincuencia organizada. En ese sentido precisó que las fiscalías contra el crimen organizado tuvieron una buen desempeño y que entre el 2015 y 2018 lograron desarticular 152 organizaciones criminales.

Manifestó, además, que hubo avances en casos emblemáticos como Orellana, Antalsis y Áncash. Dijo que esos procesos ya se encuentra en la fase de acusación.

Finalmente, Sánchez dijo que su despacho ha aprobado la designación de fiscalías y fiscales para ocuparse de las denuncias referidas a las agresiones sexuales. Precisó que ha empezado con una fiscalía en el distrito de San Juan de Lurigancho.