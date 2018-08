Pablo Sánchez: “Es lamentable que colegas antepongan intereses personales”

Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación y actual fiscal supremo, se pronuncia en esta entrevista con El Comercio sobre la situación que atraviesa el Ministerio Público tras la difusión de los audios que involucran a su sucesor en el cargo, el fiscal Pedro Chávarry, con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

— Se ha difundido una serie de conversaciones donde el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pedía una reunión con la prensa. Pese a que él lo negó en varias oportunidades, terminó admitiéndolo. ¿Es sostenible su permanencia?

Yo estoy muy apenado y es lamentable que unos colegas antepongan intereses personales sobre el interés institucional. Todo el esfuerzo que yo había puesto y el de la gente que trabajó para mejorar la imagen de nuestra institución se puede caer, simplemente, por intereses de orden personal, por inconductas que no se saben explicar, por mentiras, es una mentira, porque al final siempre se conoce la verdad.

— Algunas entidades han pedido que la junta de fiscales reaccione ante esta situación de crisis en el interior del Ministerio Público.

Entiendo que la junta no puede quedarse en silencio, pues existe no solo un audio, que fue el primero y que quizá no era de mucha trascendencia, pero los últimos audios sí merecen un tratamiento distinto.

— ¿Se prevé solicitar que el señor Chávarry dé un paso al costado?

Yo voy a esperar el día de la junta para poder exponer mis ideas. Yo prefiero no ventilar los temas afuera, que es lo que están haciendo otros.

— Ante esta secuencia de audios y respuestas del fiscal Chávarry, ¿estamos ante errores o una mentira sostenida?

Yo no veo cómo no se puede notar la diferencia. Una cosa es un error cuando uno se equivoca, otra es cuando uno no dice la verdad. Hay una diferencia marcada allí.

— Entonces, ¿mintió?

Es evidente ¿no? y no lo digo yo, lo dicen los analistas.

— ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Fiscalía? ¿Cómo se debe conducir el fiscal de la Nación?

La ley orgánica establece requisitos indispensables para ser fiscal de la Nación, y para ser fiscal de manera general, y uno de ellos es tener conducta intachable.

— ¿Si el señor Chávarry es conminado a dar un paso al costado, quién asumirá el cargo?

Yo no puedo adelantar nada sobre ese tema. No voy a actuar como una persona que no tiene responsabilidades, vamos a tratar este tema dentro de la Junta de Fiscales Supremos.

— Se ha dicho que su gestión está cuestionada porque no se avanzó con el Caso Lava Jato.

Lo que hacen es dañar el trabajo. ¿A qué obedece esto? ¿A quién beneficia? Yo lamento mucho y he guardado silencio, pero llega un punto en que a uno lo mencionan como si fuera una persona que tiene responsabilidad. Yo soy uno de los fiscales más institucionalistas y más antiguos.

— ¿Es cierto que Alejandro Silva, ex asesor de Susana Villarán, fue su asesor principal?

Fue un asesor que trabajó en el área penal de registro de personas privadas de su libertad y trabajó muy bien. Eso no lo desmerece porque yo podría decir lo mismo del señor Aldo León, a quien el señor Chávarry ha nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación y que también fue asesor de Susana Villarán y no desmerezco su trabajo.

— Se ha dicho que el señor Silva habría hecho una contracampaña para que Pedro Chávarry no asuma la Fiscalía de la Nación…

Esa afirmación es absurda. Los audios los tenía la policía y se los entregó a la fiscalía. Recién el 12 de julio se entregaron lacrados a la Fiscalía de la Nación y yo solo conocí la transcripción de un audio que es el que yo puse a consideración de la junta. Me parece que es una forma de desviar la atención de los que están en problemas hacia otros que no lo están.