El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negó que exista un ensañamiento de su institución en la investigación que se le sigue al ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los presuntos aportes del gobierno de Venezuela y la firma brasileña Odebrecht a sus campañas del 2006 y 2011.

“Lo niego rotundamente. ¿Por qué ensañamiento? Eso de lo justo o injusto se verá en el juicio oral, pero hay elementos de prueba. No hay ensañamiento con nadie. Nosotros no somos políticos”, manifestó.

En una entrevista con el diario “Perú.21”, Sánchez también consideró que el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ha sido recusado por Humala, ha actuado debidamente.

“Los jueces responden por sus actos y a mí me parece que él [Concepción Carhuancho] actuó debidamente. Respeto a todos los jueces, pero en especial a él por las decisiones tan importantes que ha tomado en casos emblemáticos”, refirió.

Sánchez dijo que no compare la posición del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la orden de prisión preventiva contra el ex mandatario y la ex primera dama, pero que respetar su opinión.

El fiscal de la Nación dijo esperar que cuando su institución acuse, el Poder Judicial actúe con celeridad para iniciar juicio oral.

Pablo Sánchez reiteró que le preocupa que su sucesor al frente del Ministerio Público vaya a cambiar a los fiscales que están a cargo de las pesquisas del Caso Lava Jato.

“Es una preocupación natural, porque cada vez que hay cambio de gestión, se producen modificaciones en todo el aparato administrativo y funcional. He opinado en el sentido de que sería bueno que los fiscales que tienen investigaciones emblemáticas sigan a cargo de las pesquisas porque tienen una línea de trabajo”, remarcó.

Para finalizar, Pablo Sánchez explicó que no buscó la reelección en la fiscalía, porque él dijo que solo se quedaría tres años al asumir el cargo.

“No se trata de que yo decida quedarme o no. A pesar de que habría prórroga para unos años más, cuando asumí el cargo, dije que solo me quedaría tres años y debo cumplir con ello”, acotó.