El fiscal supremo Pablo Sánchez rechazó la versión del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, quien lo responsabilizó en el Congreso por no haber solicitado una detención preliminar contra el ex juez supremo César Hinostroza, quien fugó a España.

Chávarry se presentó esta mañana ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, donde explicó las acciones de su institución durante la investigación a Hinostroza Pariachi.

Al respecto, Sánchez Velarde indicó el 13 de julio se solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Hinostroza, pues se hizo a pocos días del escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Por entonces, explicó, “no se tenía los elementos suficientes para sustentar una detención que fueron surgiendo con el transcurso de los días”.

“No se podía pedir porque solo había la denuncia que salió en la prensa y no había más prueba para sustentar una detención preliminar. Es por lo que yo abrí una investigación preliminar y solicité el impedimento de salida del país que era la medida que ese momento se podía sustentar”, indicó a El Comercio.

Al ser consultado sobre las medidas “excepcionales” que según Chavarry podía haber tomado y requerir la prisión preventiva, Sánchez reiteró que se necesitaban “elementos de convicción”.

“Para ello había que sustentar con pruebas una detención preliminar y en este caso recién se había abierto una investigación y se comenzó actuando pruebas. Debía haber pruebas suficientes”, indicó.

Además, remarcó que el titular del Ministerio Público “conoce bien el procedimiento” en estos casos y por ello se preguntó “Si Pedro Chavarry consideraba que con ello se podía haber pedido detención ¿por qué no pidió la detención cuando asumió como fiscal de la Nación?”.

“Cuando él asume el 20 de julio como fiscal de la Nación, el señor Chavarry, no pide nada tampoco ¿Por qué? Es más, él lo denuncia por los mismos delitos que yo abrí investigación, no hizo nada más. Él, como lo considera ahora, pudo haber pedido la detención preliminar ante el Poder Judicial y no lo hizo”, señaló.

Recordó incluso que el 26 de julio, cuando Chávarry plantea la denuncia ante el Congreso todo el expediente de Hinostroza fue remitido a dicha instancia.

En ese sentido, explicó que el pedido de detención preliminar solo se pudo realizar luego que el Congreso remitió las pruebas cuando aprobó destituir y acusar constitucionalmente a Hinostroza.

“Solo entonces se podía hacer porque ya se tenía pruebas. Tampoco se podía hacer con la publicación en las normas legales [de "El Peruano"] porque el expediente lo tenía el Congreso”, subrayó.