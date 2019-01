Pablo Sánchez: "Pedro Chávarry nos quiere arrastrar con él"

El fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, confirmó que, durante la Junta de Fiscales Supremos, el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, les indicó que tomará una decisión "en las próximas horas o días" respecto al pedido para que renuncie al cargo.

En entrevista con El Comercio, Sánchez indicó que Chávarry estaría esperando que se apruebe el proyecto del Ejecutivo que propone remover a la Junta de Fiscales Supremos, para que se vayan todos.​

"Yo creo que él está esperando a que pase el tiempo y se apruebe el proyecto del Ejecutivo para que nos vayamos todos. Nos quiere arrastrar con él", exclamó.

Hoy la Junta de Fiscales Supremos le ha pedido la renuncia al doctor Pedro Chávarry al cargo de Fiscal de la Nación ¿Cuál fue su respuesta?

Bueno, él nos dijo que lo iba a pensar y que nos estaría informando en las próximas horas o días. Él dijo que tenía dar solución los asuntos que estaban vinculados a casos del Congreso y que luego nos respondería en las próximas horas o días.

¿Por qué cree que no les ha dado una respuesta inmediata a un pedido que ha sido unánime en la Junta?

Yo creo que él está esperando a que pase el tiempo y se apruebe el proyecto del Ejecutivo para que nos vayamos todos. Nos quiere arrastrar con él. Los que se portan mal los que se están denunciados también se van a perjudicar y eso es lo que no entendemos.

¿En algún momento hizo un mea culpa sobre su actuación?

No ha hecho un mea culpa. Lo que dijo es que no lo habían dejado trabajar, que hubo una campaña en contra de él desde su elección. Parece que no se ha dado cuenta lo que causan sus decisiones. O no son bien pensadas, ni bien estructuradas o está mal asesorado.

¿Qué sucedería si finalmente se remueve a toda la junta de fiscales supremos, teniendo en cuenta que no hay una respuesta de Chávarry y ya el Congreso analiza el proyecto de Ley para reorganizar el Ministerio Público?

Generaría un problema bastante fuerte si suspenden a los fiscales supremos. Hay que tener una cosa en claro, está establecido en la Constitución quiénes nombran y sacan a los fiscales. ¿Qué pasaría con los casos que investigamos?

¿Se paralizarían o los fiscales que los reemplazarían podrían investigar?

Todo quedaría paralizado porque si se nombra a una junta de fiscales transitoria con fiscales adjuntos no se puede continuar con las investigaciones. Todo quedaría en suspenso, tenemos investigaciones importantes en cada despacho.

Hoy, el ministro de Justicia Vicente Zevallos sostuvo en el Congreso que el proyecto no implica la remoción de la Junta de Fiscales Supremos, solo su suspensión temporal hasta que la Junta Nacional de Justicia defina la situación individual de cada uno…

Eso igual equivale a un cese y por tanto esas decisiones ya están reglamentadas. Además, la doctora Zoraida Ávalos y yo, no tenemos denuncias ni sanciones.

La crisis no solo es de la Junta de Fiscales Supremos, también de la institución en general ¿Qué se les puede decir?

Yo espero que los trabajadores tengan paciencia y esperemos que se tome la mejor decisión. Yo creo que el fiscal Chávarry debe renunciar ya. Parece que no le importa afectar la imagen de la institución.

Hace unas horas el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha pedido al Congreso investigar al presidente Martín Vizcarra, por haber replicado algunas versiones que indicaban haber perjudicado la firma del acuerdo con la empresa Odebrecht..

Es curioso que un acto que supuestamente le toca investigar al Ministerio Público, de ser así; el señor Chávarry le tire esta responsabilidad al Congreso.