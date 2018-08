El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez consideró como "penosa" la presentación de Pedro Chávarry y Rafael Vela ante la Comisión Lava Jato del Congreso, al señalar que se dedicó a destruir el esfuerzo de otros fiscales.

"La presentación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ante el Congreso fue penosa para el Ministerio Público respecto a valores y principios que deberían promoverse y practicarse como la unidad, la independencia, el respeto, la autoridad y la verdad", declaró Pablo Sánchez a medios de comunicación.

El fiscal supremo negó haber tenido algún tipo de responsabilidad en las demoras que Pedro Chávarry y otros fiscales del equipo especial del Caso Odebrecht han destacado en los últimos días.

"Cuando el doctor (Pedro) Chávarry me pidió por escrito información sobre el estado de las investigaciones, se cursaron los oficios a los coordinadores (Rafael) Vela y (César) Zanabria y ellos a su vez a los fiscales provinciales. Eso lo sabe el doctor Vela, pero ayer no lo aclaró", comentó Pablo Sánchez.

También consideró que las versiones que brindó Pedro Chávarry no eran ciertas en cuanto acusó al fiscal Hamilton Castro de haber demorado la entrega de datos sobre las investigaciones del Caso Odebrecht y no haber respondido las solicitudes de información por parte de otros fiscales supremos.

"No es cierto tampoco que Hamilton Castro operaba como un coordinador superior pues, por resolución, estaba nombrado el doctor Zanabria y las reuniones se hacían con Zanabria", dijo en referencia al fiscal que lideraba el equipo especial del Caso Odebrecht antes que fuera reemplazado por Rafael Vela Barba por decisión de Pedro Chávarry.

Pablo Sánchez recordó que el equipo especial se presentó ante la Junta de Fiscales Supremos para informar sobre los avances de las investigaciones y que, en esa oportunidad, Pedro Chávarry no hizo crítica alguna.

"Me apena que se manejen con estas formas nuestra institución cuando ya está tan dañada [...] Me pregunto cómo se pretende construir una mejor imagen destruyendo el esfuerzo de otros fiscales y afirmar cosas que no son ciertas", manifestó el ex fiscal de la Nación.