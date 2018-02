El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, enfatiza que a la hora de hablar de respaldos, solo lo puede hacer con los fiscales que trabajan con él. La precisión la hace cuando es consultado por la reciente actuación del procurador del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, quien, desde su punto de vista, "fue un freno" al momento que la fiscalía cerraba el interrogatorio a Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú.

Sánchez añade que lo que le pareció razonable no fue el monto de la reparación civil que calculó Ramírez —la cual considera "bastante elevada"—sino la explicación que este le dio cuando lo recibió a inicios de esta semana en su despacho, en la sede principal de la fiscalía, el mismo lugar donde hoy responde las preguntas de este Diario.

— ¿Usted respalda el trabajo del procurador del Caso Lava Jato Jorge Ramírez?

Lo voy a explicar de la siguiente manera: el monto que dio a conocer el procurador de la reparación civil fue ampliamente criticado por la prensa, los entendidos y también por los fiscales. Yo también me sumé a esas críticas. Lo que yo pienso es que el procurador tiene que explicar cómo es que llegó a esa cifra. Tiene que sustentarlo debidamente porque de lo contrario se va a entender que no ha hecho bien sus cálculos y eso le hace poco favor a su función.

— Usted ayer dio una declaración en la que dijo que le parecía razonable el monto de la reparación civil que fijó el procurador...

La pregunta fue en el sentido de que si me parecía razonable la explicación que me dio a mí, a eso dije que sí. Pero luego lo que dije fue que tiene que explicar y precisar bien los alcances y los montos o cómo es que llega a ellos, porque a mí me pareció bastante elevado, y todo el mundo coincide con ello. El procurador tiene que explicarlo. Él me dijo por este y por otro se ha llegado a una cifra de esa naturaleza, yo le dije que lo tenía que explicar.

— Entonces, para que quede claro, ¿usted lo respalda o no?

Yo creo que él debe de explicar mejor sus cifras. Yo cuando hablo de respaldos, solo lo hago con los fiscales que trabajan conmigo.

— ¿El procurador entorpeció la declaración de Jorge Barata?

Yo creo que hubo en su momento un ambiente no muy claro, que se ha disipado y se ha superado. De tal manera que la empresa ya entiende que las diligencias son necesarias y la declaración de Barata se dará a fines de este mes.

— ¿Llegó a ser un obstáculo el procurador?

Fue un freno quizás, pero no un obstáculo fuerte.

— ¿Mil millones de dólares de reparación civil le parece exagerado?

Yo no puedo fijar el monto porque sería poco prudente sin que yo conozca los detalles de cada caso.

Lee la entrevista completa al fiscal de la Nación en la edición impresa y digital de mañana en El Comercio.