Pablo Sánchez sobre Hinostroza: "Sabíamos que la respuesta sería el ataque"

El fiscal supremo en lo Penal, Pablo Sánchez Velarde, rechazó las declaraciones del suspendido juez supremo, César Hinostroza, quien anunció que lo demandaría por haberlo denunciado constitucionalmente ante el Congreso como "el jefe" de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

"Sabíamos que la respuesta sería el ataque y pretender deslegitimarme y hacer lo propio con la denuncia como ya lo han venido haciendo. No tengo temor porque estoy haciendo y cumpliendo con mi trabajo. Si no lo hiciera entonces sí merecería el oprobio general", expresó Sánchez Velarde en una declaración enviada a El Comercio.

Sánchez Velarde puntualizó que "como me correspondía" presentó la denuncia constitucional contra un juez supremo y los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En esa línea, indicó que no responderá a las declaraciones de Hinostroza pues lo importante es no contaminar una denuncia que debe ser evaluada por el Congreso.

"Esto es una denuncia y si el Congreso lo autoriza se realizará la investigación formal o preparatoria. No es una sentencia. Yo me pregunto por qué el imputado no hizo el mismo airado reclamo ante su denuncia anterior ni amenazó con denunciar a quien lo denunció ante el Congreso en esa oportunidad", cuestionó el ex fiscal de la Nación.

Agregó, que "era necesario que el Congreso tuviera más elementos de juicio para resolver".

Por ello, prosiguió, se desarrolló un trabajo en conjunto y "desde mi despacho se realizó el análisis de toda la información".

"El debate debe realizarse en el Congreso en base al análisis tecnico jurídico que ha realizado mi despacho. Solo cumplo con mi trabajo", insistió Sánchez Velarde.

Sánchez denunció el último miércoles ante el Congreso a Hinostroza Pariachi, así como a los ex consejeros Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera.