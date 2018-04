"Nosotros no tenemos ningún pacto con alguna fuerza política"

El primer ministro César Villanueva remarcó hoy que el gobierno de Martín Vizcarra "no tiene ningún acuerdo o pacto" con agrupaciones políticas como Fuerza Popular o con la izquierda.

"Hay muchos fantasmas. Uno de esos fantasmas es el fujimorismo, otro es la izquierda. Y a nuestro Gabinete lo han lanzado por la izquierda, por el fujimorismo. Es natural. Es casi un deporte hacer una evaluación de esa naturaleza. Conclusión: no tenemos ningún pacto, ningún acuerdo implícito con ninguna de las organizaciones [políticas]", dijo en entrevista en el canal de Exitosa.

César Villanueva luego afirmó que le "llama la atención" que algunos parlamentarios hayan cuestionado el nombramiento de Liliana La Rosa Huertas como ministra de Desarrollo de Inclusión Social por haber sido militante del Frente Amplio.

"¿Por qué va a ser un delito que alguien tenga una posición política? No la tiene. Pero esa simpatía política, que la tuvo, hasta la puede tener ahora, no influye en las posiciones muy claras de políticas de gobierno. No me asusta. Al contrario. Si es un país tan democrático, debemos ser tan democráticos de aceptar que tenemos la libertad de elegir a cualquiera de los profesionales que consideramos", remarcó.

El titular de la PCM afirmó que junto al mandatario han visto dos condiciones básicas en cada uno de los ministros del Gabinete: la solvencia técnica y el compromiso que van a tener con el estilo de trabajo que el gobierno quiere implementar.

"El resto, de su pertenencia política, no nos interesa. Porque somos lo suficientemente equilibrados y maduros. [...] Si veo a cualquier ministro que use recursos en función a intereses particulares o políticos, ese mismo día sale. La gente puede estar tranquila", precisó.

Asimismo, Villanueva afirmó que Vizcarra "encabezará" la lucha contra la corrupción y que el Ejecutivo ayudará a fortalecer instituciones como la fiscalía, la procuraduría y la contraloría.

"No meterse en ellas ni interferir en absoluto. No es parte de la conducta del presidente Martín Vizcarra ni del Gabinete. Por eso es que estamos trazando una agenda de trabajo de lucha contra la corrupción. Lo vamos a trabajar con estas instituciones al más alto nivel. Caiga quien caiga", indicó.

En otra entrevista, con el programa de TV "Punto Final", negó que Fuerza Popular haya propuesto o vetado nombres para el Gabinete Ministerial. Al ser consultado sobre una posible reunión con Keiko Fujimori u otros líderes políticos, Villanueva no lo descartó. "¿Por qué no? Creo que es importante que los políticos conversen", dijo.

