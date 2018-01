La palabra que dejó el papa Francisco bajo el análisis

1. ¿Cuál cree que será el impacto de la visita del papa Francisco al Perú?

El impacto mayor es hacia los peruanos católicos, pero sin más respuestas en la agenda social.

Ha sido una visita feliz, esperanzadora, pero no crítica. Como peruanos y por los problemas que vivimos, necesitábamos que nos hagan ver que estamos equivocados. Eso sí se sintió en Madre de Dios, ahí sí hubo cuestionamiento. Pero no ha habido más. El impacto es importante en la medida que refuerza la fe de los católicos. Es una reafirmación de que hay una parte del pueblo peruano que busca una esperanza por encima de todos sus problemas. Pero también hay una parte del pueblo que buscaba respuestas más concretas a temas más cercanos. Hay una agenda política y social que no ha tenido respuesta.



Enrique Castillo - Analista político

Despertó la fe católica en el Perú y superó las expectativas de convocatoria.

El impacto mayor ha sido despertar la fe del pueblo peruano. Es verdad que el peruano ya tiene fe, pero esto ha dado un impulso mayor a vivir con alegría el evangelio de Dios. Ha sido más de lo que se esperaba. El Papa siempre nos sorprende. Es un convocador de gente, dialogante. Se esperaban grandes cantidades de fieles, pero sobrepasó la expectativa. Es impresionante. Es un testimonio de fe, de fiesta y alegría. Un testimonio que todos debemos empujar para no perder la esperanza. El Papa constantemente ha dicho que no nos dejemos robar la esperanza. Ese es el mensaje.



Ricardo Fernández - Director de Estudios Teológicos de la Universidad Católica San José

El discurso en Puerto Maldonado sobre los pueblos originarios y la Amazonía.

El impacto de la visita son sus palabras. Lo más fuerte, lo que ha tocado más y ha creado controversia, han sido las palabras en Puerto Maldonado, hablando de los pueblos amazónicos que están amenazados, que probablemente han despertado resquemor en algunos empresarios y políticos. También hay que tener en cuenta que la Amazonía y los pueblos nativos, originarios, están encabezando la agenda mundial. Si queremos sintetizar lo más impactante, han sido esas palabras. Lo dijo alto, claro y fuerte. Que eso vaya a cambiar algo, tengo mis dudas.



Virginia Rosas - Analista internacional

2. ¿Cuáles son los puntos más importantes que resalta de la agenda planteada por el Papa?

El mensaje en Madre de Dios en el que condena a la minería ilegal frente a las autoridades.

Los temas más fuertes fueron tocados en Madre de Dios. Tocó carne. Fue la parte más enérgica y socialmente comprometida. Lo demás, la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la corrupción, contra el feminicidio, son temas mundiales, pero en los que el Papa no ha tenido frases tan fuertes. Han sido más lugares comunes, más frases universales con las que todos estamos de acuerdo.



Enrique Castillo - Analista político

El discurso a los pueblos amazónicos, a los que pidió que hagan respetar su cultura.

Lo primero que destaco es su interés por las poblaciones desprotegidas y por el medio ambiente, por la Amazonía. El discurso en Puerto Maldonado fue muy fuerte. El Papa no solo da el diagnóstico de lo que está ocurriendo, sino también orientaciones claras para ayudar a los pueblos originarios y al medio ambiente. Habla claramente y dice que la minería ilegal daña al hombre. Pero también les dice que deben hacer respetar su cultura.



Ricardo Fernández - Director de Estudios Teológicos de la Universidad Católica San José

Elegir a la ciudad de Puerto Maldonado el primer punto de su recorrido.

El más importante es el de los pueblos amazónicos originarios, sobre todo porque lo dijo en una región afectada por la minería ilegal, la prostitución, el contrabando, el tráfico de personas, la tala ilegal. El que haya elegido a una región tan álgida como primer punto indica que él es muy buen político. Sabe dónde hacer que se enfoque su visita. Los medios en el mundo, evidentemente, han seguido su visita a la Amazonía peruana.



Virginia Rosas - Analista internacional

3. ¿Cuáles considera que fueron las ausencias de su discurso?

La discriminación, los derechos humanos y alguna referencia a las víctimas de abusos sexuales.

No se le escuchó una condena a la discriminación y tampoco alguna referencia a las víctimas de abusos sexuales, una situación que ha hecho que mucha gente se decepcione de la Iglesia. Lo que se quería era no ver a la jerarquía de la Iglesia como cómplice o encubridora de estos hechos. El no mencionarlo es decepcionante para muchos. Tampoco se ha referido al tema de los derechos humanos. No para que se meta en temas internos, pero sí hubiera servido para que por lo menos guíe en cómo logramos esa ansiada reconciliación.



Enrique Castillo - Analista político

Francisco no va tocando temas, sino al meollo, que es la esperanza y la verdad.

Varios sectores van a decir que el Papa debió haber tratado más el tema que nos interesa, que son los problemas dentro de la Iglesia, como el caso del Sodalicio. O que hubiera tratado el tema de la migración. Vamos a encontrar más temas de los que no ha hablado, eso es verdad. El Papa en el fondo no va tocando temas, sino va al meollo, que es la esperanza y es la verdad. Si la sociedad te defrauda, si la Iglesia te defrauda, no pierdas la esperanza porque Dios no defrauda.



Ricardo Fernández - Director de Estudios Teológicos de la Universidad Católica San José

El Caso Sodalicio, un perdón o una expresión ante las víctimas de abuso sexual.

El tema de los abusos sexuales. Si bien antes de su llegada anunció la intervención al Sodalicio, en realidad se ve como algo muy oportunista, porque justo antes de llegar anuncia esta intervención, que probablemente termine en nada. Hasta donde sé no ha recibido a las víctimas de abuso sexual, no se ha reunido con ellas. La presencia del obispo José Antonio Eguren en Trujillo, que es un personaje bastante controversial, acusado por el caso del Sodalicio, es el punto negro de su visita.



Virginia Rosas - Analista internacional

4. ¿Cree que la visita del papa Francisco influirá en la situación política del país?

Fue un momento de reflexión y alegría, pero no modificará la situación política del Perú.

Tengo la impresión de que mañana volvemos a todos los temas de antes. Kenji Fujimori y Keiko Fujimori seguirán su pelea. El Congreso seguirá enfrentado con el Ejecutivo. El indulto seguirá siendo reafirmado por uno y cuestionado por otros. Es decir, vamos a volver a un estado de cosas que nos indicará que la visita del Papa fue un momento de reflexión y alegría, pero un momento aislado que no creo que cambie ni la agenda política del país ni la agenda social.



Enrique Castillo - Analista político

El cambio en la situación política del país no depende del mensaje del Papa, pero podría influir.

Desearía que la visita influya para el tema de la reconciliación y el diálogo entre todas las partes de nuestro mundo político. No obstante, los temas de nuestra política están ahí. Y van a seguir ahí porque la visita los podrá haber oreado un poco en estos días, pero los problemas se tienen que solucionar. Son los políticos quienes tienen que hacerlo. El Papa transmite la esperanza, pero somos los hombres –y, en este caso, la clase política– los que tendremos que resolverlo.



Ricardo Fernández - Director de Estudios Teológicos de la Universidad Católica San José

La visita del papa Francisco no generará cambios en la situación política del país ni en la Iglesia.

No. Tal vez influya en la popularidad del presidente de la República y suba algunos puntos que necesita, pero en la situación del país no. La visita del papa Juan Pablo II tampoco lo hizo. Estas visitas no influyen en la política nacional. Por unos días, la gente ha manifestado su fe y se ha olvidado los temas álgidos de corrupción, de indultos, de Odebrecht. Tal vez lo haga por unos días más, pero no cambiará la política interna. Tampoco cambia el interior de la Iglesia. El discurso es más empático, más bonachón, pero no modifica.



Virginia Rosas - Analista internacional

MÁS EN POLÍTICA...