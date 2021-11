El titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, quien en la víspera puso su cargo a disposición, llegó este martes a Palacio de Gobierno, mientras en el Congreso se realizaba la presentación de los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto, respectivamente, quienes ratificaron las denuncias sobre presiones en los ascensos por parte del Gobierno.

Mientras en Palacio de Gobierno se define el futuro de Walter Ayala, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso recibió a José Vizcarra Álvarez (Ejército) y Jorge Chaparro Pinto (FAP) para escuchar sus declaraciones tras denunciar injerencias irregulares por parte del Ejecutivo.

En ese sentido, Vizcarra Álvarez reiteró que la intromisión ocurrió por parte del secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y del ministro Walter Ayala, quienes le exigieron ascender a los recomendados del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Se dio una situación en la que Bruno Pacheco me dice: ‘general, esto se puede hacer’. Pero no se debe, le dije. Me dijo: ‘pero el presidente tiene que escoger a su gente’”, contó el ex comandante general.

Además, respecto al caso de Pedro Castillo, el ex oficial del Ejército dijo que habló con el mandatario en su despacho el pasado 15 de octubre. En la cita, le explicó al jefe de Estado que no era posible ascender a sus recomendados, los coroneles EP Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez Carhuarcama, según indicó.

“Luego de explicarle que no era posible ascenderlos, el presidente me preguntó: ‘Dígame, ¿entonces no podemos hacer nada por el coronel Bocanegra?’”, expresó ante la comisión.

El ex general de División (r) José Vizcarra presentó las pruebas de las conversaciones con los funcionarios del Gobierno que le requirieron promover de grado a una lista de oficiales. El documento será revisado por José Williams, presidente de la Comisión de Defensa.

