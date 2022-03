El presidente de la República, Pedro Castillo, participará hoy en una nueva sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, la cual liderará junto al primer ministro, Aníbal Torres.

Según informó el área de prensa de la Presidencia de la República, la reunión iba a empezar a las 8:30 a.m.

Sin embargo, a las 8:50 a.m. y según informó RPP, el mandatario recién arribó a Lima desde Cajamarca y estaba preparándose para dirigirse desde el Grupo Aéreo N°8 hasta Palacio de Gobierno.

Este sería el último Consejo de Ministros semanal que se agenda los miércoles, antes del 8 de marzo, día en el que se tiene previsto la presentación de Aníbal Torres ante el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza.

También es la primera reunión que se lleva a cabo luego de la renuncia de Juan Silva al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, acto que ocurrió cuando el Poder Legislativo estaba debatiendo la moción de censura en su contra.

Pedro Castillo y sus declaraciones

El martes 1 de marzo, el presidente Pedro Castillo participó en un evento oficial en Cajamarca, desde donde criticó al Parlamento por la “minoría” que aseguró está orquestando un plan golpista.

“Mucha gente me ha sindicado que iba a Sarratea, a una casa familiar que me cobijó, en una campaña, pero hoy en día callan cuando van convocados a un hotel para agendar esta plan golpista y que se viene dándose esta semana”, señaló.

“Yo no me voy a “chupar” ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo. Para mí no hay un paso atrás”, agregó.

