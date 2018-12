Paloma Noceda afirma que se ha sentido "cosificada" en el Congreso

La congresista Paloma Noceda (no agrupada) afirmó que nunca se sintió tan "cosificada" como en el Congreso de la República, en el marco de su denuncia contra el congresista Luis López Vilela (Fuerza Popular) por tocamientos indebidos.

"Los dos primeros meses fueron una cosa rarísima. Yo he estado en el deporte 18 años, he competido con hombres. He estado en ropa de baño o short y en ningún lugar del mundo me he sentido cosificada. Y en el Congreso sí [me he sentido cosificada]", indicó en entrevista a ATV.

La legisladora, quien perteneció a la bancada de Fuerza Popular desde julio del 2016 hasta julio del 2018, reveló que además de Luis López Vilela, también sufrió un episodio similar con otro parlamentario de la misma bancada.

"Algunos congresistas antiguos [lo hacen]. Entre ellos también es un tema de amistad. Sí me ha pasado que saliendo del pleno, como son espacios angostos, de pronto a la salida viene uno y me agarra de la cintura. Ese fue uno de Madre de Dios", refirió, para luego confirmar que se trataba de Modesto Figueroa.

"Ahora, el señor por lo general es educado conmigo siempre, cuando estoy cara a cara. Pero sí, una vez hizo eso", subrayó Paloma Noceda.

Para la parlamentaria independiente, la situación que vivió en el Congreso muestra "una carencia de valores total en nuestra sociedad cuyo es el reflejo es el Congreso".

Paloma Noceda agregó que en su momento conversó sobre el tocamiento indebido con Luis Galarreta, quien en ese entonces era el vocero titular de Fuerza Popular, y espera que ahora ratifique su denuncia.

"Yo espero que él, como hombre que es, ratifique lo que estoy diciendo. Porque lo peor que podría pasar es que haya una especie de blindaje de parte de la bancada de Fuerza Popular", señaló.