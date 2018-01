1/2 Esto fue lo poco q propusiste, y q no tuviste la hombría de salir a defender cuando me hicieron un cargamonton mediático por tu ley!! Proponer q los presidentes de federaciones deportivas tuvieran título profesional (acaso con nombre propio?) y la no reelección. @BeingoleaA https://t.co/RKrBnwGSlj