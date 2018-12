Paloma Noceda denunció a Luis López: las reacciones políticas [FRASES]

La congresista no agrupada Paloma Noceda formalizó ayer ante la Comisión de Ética Parlamentaria una denuncia por tocamientos indebidos contra el legislador Luis López Vilela (Fuerza Popular), actual presidente de la Comisión de Fiscalización.

El sábado pasado, Noceda hizo público el caso -sin brindar la identidad de este- durante el pleno en el que se suspendió por 120 días a Moisés Mamani (Fuerza Popular) por la denuncia de tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam.

“En una reunión con colegas estaba sentada dando la espalda. Viene ese colega [...] me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. [...] Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente [...]. Me generó repulsa, me generó asco, vómito”, manifestó Noceda ese día.

Ayer, luego de formalizar su denuncia ante la Comisión de Ética, Noceda afirmó que López fue “invasivo” e “irrespetuoso”.

“Me coge el cuello después de una reunión de bancada, cuando ni siquiera tenía una relación de amistad con él, cuando con las justas le dirigía la palabra”, declaró en la emisora RPP.

Por su parte, López Vilela manifestó que no tiene idea de las razones de la denuncia en su contra.

“Estoy negando rotundamente toda la denuncia que está haciendo la congresista. Tendría que demostrar todos los actos que está haciendo en mi contra. Si no, tendrá que ser denunciada por difamación a un congresista de la República”, dijo a Canal N.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, indicó que su bancada evaluará la denuncia “al detalle”.

“Este caso es muy singular, es un caso diferente, hay que verlo detenidamente, con cabeza fría, tenemos que leer la denuncia”, afirmó.