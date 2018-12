Paloma Noceda: Mesa de Mujeres Parlamentarias se solidariza con congresista

La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas emitió un comunicado en el que repudia y rechaza los tocamientos indebidos que denunció la congresista no agrupada Paloma Noceda de parte del legislador Luis López Vilela (Fuerza Popular), actual presidente de la Comisión de Fiscalización.

En un comunicado que lleva la firma de la presidenta de la mencionada instancia, Alejandra Aramayo, el grupo se solidariza con Paloma Noceda.

“Un hecho que desde ya repudiamos y rechazamos”, agrega el comunicado.

La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas está integrada por las 39 congresistas en actividad.

También se exhorta al Poder Ejecutivo que oficialice el año 2019, como el año de "La Lucha Contra la Violencia Hacia Las Mujeres y la Erradicación del Feminicidio".

"Es una iniciativa necesaria y urgente y ha sido respaldada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues, hasta la fecha, tenemos 126 víctimas de feminicidio, cifra que ha superado a los últimos ocho años", finaliza.

Comunicado de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas.

—Aramayo pide que López se disculpe—

En diálogo con El Comercio, la presidenta de la mencionada mesa de trabajo, Alejandra Aramayo (Fuerza Popular), manifestó que su compañero de bancada López Vilela debe disculparse con la parlamentaria.

“Para empezar, las disculpas [de Luis López] son necesarias. Ya el hecho de que ella [Paloma Noceda] se haya sentido afectada amerita disculpas [de parte de él] y después que se someta al proceso [de investigación]", dijo.

Agregó que la denuncia de Noceda es sensible y debe ser manejada con reserva en la Comisión de Ética. "No por tapar nada, sino para no dañar más [emocionalmente] a la congresista", precisó.

Aramayo señaló la importancia que tiene el respeto de los protocolos de respeto entre parlamentarios y refirió que de comprobarse la denuncia esta deberá ser sancionada de forma drástica.

"Yo creo que lo que ha denunciado la congresista Noceda es un exceso [de parte de un parlamentario] y de comprobarse tendrá que ser drásticamente sancionado", finalizó.