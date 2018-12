Paloma Noceda: “Estoy muy preocupada por lo que se viene”

La congresista no agrupada Paloma Noceda formalizó ayer ante la Comisión de Ética Parlamentaria una denuncia por tocamientos indebidos contra el legislador Luis López Vilela (Fuerza Popular), actual presidente de la Comisión de Fiscalización.

El sábado pasado, Noceda hizo público el caso –sin dar nombres– durante el pleno en el que se suspendió por 120 días a Moisés Mamani (Fuerza Popular) por la denuncia de tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam.

“En una reunión con colegas estaba sentada dando la espalda. Viene ese colega [...] me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. [...] Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente [...]. Me generó repulsa, me generó asco, vómito”, manifestó ese día Noceda, quien hace unos meses renunció a la bancada de Fuerza Popular.

Ayer, tras presentar la denuncia, Noceda dijo que López fue “invasivo” e “irrespetuoso”.

“Me coge el cuello después de una reunión de bancada, cuando ni siquiera tenía una relación de amistad con él, cuando con las justas le dirigía la palabra”, declaró en la emisora RPP.

Noceda añadió que está “muy preocupada por lo que se viene”.

“Me demoré un poco en elaborar esta denuncia. Hemos dado muchas vueltas con la forma en que había que presentarla, el tema del procedimiento. Me han tratado de prevenir de todo lo que va a pasar, la posición política que probablemente va a haber por la forma en que está compuesta la Comisión de Ética, pero vamos a ver si los congresistas que evalúan este caso son realmente éticos y le creen la palabra a una mujer, a una congresista”, señaló.

Luego, la legisladora dijo que esperaba que el grupo la cite “lo antes posible” para dar su testimonio.

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), afirmó ayer que el caso “se verá cuanto antes”.

Sánchez espera que el grupo pueda sesionar el 28 de este mes.

—El testigo y el acusado—

Noceda además recordó ayer que cuando se dio la situación con López, optó por hablar con el entonces vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta.

“Le dije que ese señor [López] me estaba incomodando. [...] Y me dijo que iba a solucionar la situación, y después no volvió a pasar, así que entiendo que habló con él”.

Noceda recalcó que Galarreta “se acuerda perfectamente [de la situación], así que espera que esa declaración sea válida [en la Comisión de Ética]”.

En declaraciones a Canal N, López negó que haya realizado los actos denunciados por Noceda. “Ella [tendrá que] demostrar todos los actos que está haciendo en mi contra. Si no, tendrá que ser denunciada por difamación”, dijo.

Acotó que ha pedido una reunión a su bancada para analizar el tema.

El vocero de FP, Carlos Tubino, indicó que su grupo evaluará la denuncia “al detalle”.

“Este caso es muy singular, es un caso diferente, hay que verlo detenidamente, con cabeza fría, tenemos que leer la denuncia”, afirmó.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que la fiscalía podría abrir una investigación de oficio por el caso ahora que se ha hecho público. Sería por delito contra la libertad sexual.

“El tema de la prescripción [de darse el caso] se dilucidará en la investigación. Pero el solo hecho de tomar conocimiento posibilita que la fiscalía, de oficio, haga una investigación”, opinó.