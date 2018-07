La congresista Paloma Noceda, quien presentó su renuncia a Fuerza Popular el mismo día que se eligió la nueva Mesa Directiva del Parlamento, señaló que sus problemas con su ahora ex bancada comenzaron con un proyecto de ley de autoría de Daniel Salaverry.

En una entrevista con "Perú 21", la parlamentaria recordó el proyecto de ley para fortalecer la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que no fue debatido en la Comisión de Educación que ella presidía.

"Quizá ese fue el punto de partida. Cuando todos estaban con la fiebre del Mundial, se filtró el proyecto de ley [...] que fue directamente al pleno y fue aprobado, exonerándolo de la comisión", señaló Paloma Noceda.

La parlamentaria indicó que esta norma, que finalmente fue publicada por el Ejecutivo como la Ley N° 30727 en febrero de este año, excluye al fútbol de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y de la supervisión de los recursos privados que utiliza la FPF.

"Nunca imaginamos que había tantos interese detrás del fútbol al punto que cuando clasificamos a Rusia 2018, de la nada, se creó un psicosocial que apuntaba a que el Perú podría quedar fuera de la FIFA, y por ende del Mundial, por injerencia del Estado. El predictamen no iba en ese sentido, pero terminé con amenazas de muerte por parte de los hinchas y finalmente tuve que retirar el proyecto", comentó al congresista.

Paloma Noceda comentó luego que su desazón con Fuerza Popular se agravó al percatarse que las decisiones del partido "las tomaban algunos", en referencia al comité directivo.

La congresista dijo que la elección de la candidatura de Daniel Salaverry a la presidencia del Congreso se dio de esa manera, a pesar de que consideraba que había mejores cuadros.

—Salaverry responde—

Al ser consultado sobre las críticas hacia su proyecto de ley que ampliaba, además, la permanencia de Edwin Oviedo en la FPF hasta el 2020, el presidente del Congreso descartó que haya buscado favorecer a esta federación o a su presidente.

"El proyecto de ley no favorecía al señor Edwin Oviedo. Está orientado a fortalecer la FPF, porque el señor Oviedo podrá ser presidente hoy y en los próximos años puede ser otro", aseguró Daniel Salaverry en una conferencia de prensa esta tarde.

Asimismo, dijo que su iniciativa respondía al interés de que la FPF alinee sus ciclos de renovación de acuerdo a la FIFA, mientras que la Ley de Deporte tomaba como base el ciclo olímpico.

"Yo, al señor Oviedo lo he visto dos veces en mi vida. Una, cuando estuvo junto con el presidente del Congreso y con otros funcionarios para anunciar esta ley que se había aprobado, y la otra cuando visitó el Congreso junto con el profesor Gareca y otros futbolistas de nuestra selección. Nunca más lo he visto y nunca más me he reunido con él", señaló Salaverry.