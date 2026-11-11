León XIV vuelve al Perú y entona el Himno Nacional en Palacio. Foto: Presidencia
León XIV vuelve al Perú y entona el Himno Nacional en Palacio. Foto: Presidencia
Por Redacción EC

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más significativos de su regreso al Perú al entonar el Himno Nacional durante la ceremonia oficial de bienvenida realizada en Palacio de Gobierno, en Lima. El gesto estuvo marcado por el vínculo que el pontífice mantiene con el país, donde desarrolló durante varios años su labor pastoral y obtuvo la nacionalidad peruana.

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