El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más significativos de su regreso al Perú al entonar el Himno Nacional durante la ceremonia oficial de bienvenida realizada en Palacio de Gobierno, en Lima. El gesto estuvo marcado por el vínculo que el pontífice mantiene con el país, donde desarrolló durante varios años su labor pastoral y obtuvo la nacionalidad peruana.

La ceremonia se realizó este miércoles 11 de noviembre, como parte de las actividades oficiales que marcan el inicio de su visita apostólica al territorio peruano, después de su paso por Uruguay y Argentina.

La entonación del Himno Nacional recordó la estrecha relación de Robert Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, con el Perú. León XIV llegó al país en 1985 y, después de varias décadas de trabajo misionero y religioso, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

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Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria en territorio nacional fue su designación como obispo de Chiclayo, diócesis que estuvo bajo su responsabilidad entre 2015 y 2023. Durante ese periodo construyó una relación cercana con la comunidad lambayecana, que ahora espera reencontrarse con él durante esta visita.

El regreso del papa León XIV a su segunda patria

El retorno del pontífice tiene un significado especial por su historia personal y religiosa en el país. Su llegada a Lima representa el reencuentro con una nación donde vivió más de dos décadas y desarrolló buena parte de su servicio a la Iglesia.

@Politica_ECpe El Papa León XIV entona el himno nacional del Perú en ceremonia en Palacio de Gobierno. Recordemos que el Sumo Pontífice tiene la nacionalidad peruana. @Politica_ECpe https://t.co/NkA2ext8RS — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) November 12, 2026

La agenda oficial contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, entre el 11 y el 16 de noviembre. Uno de los momentos más esperados será su retorno a Chiclayo, donde volverá a encontrarse con los fieles que acompañaron su etapa como obispo.

Posteriormente, León XIV continuará su recorrido por otras regiones del país antes de participar en las actividades de despedida previstas para el lunes 16 de noviembre.

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