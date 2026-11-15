— “Roma escucha, el Papa es chiclayano” fue la arenga en Pimentel y él respondió agradecido. ¿Crees que la visita a Chiclayo ha sido uno de los momentos más importantes y sin precedentes de esta visita?

La visita a Chiclayo nos está ayudando a entender cuáles son las raíces del papa León XIV. Como si empezaran a encajar piezas, como si el Papa hubiera querido llevarnos hasta las Pampas de Pimentel y ante tantas personas sencillas en un entorno de periferia, nos ha querido decir “este es el sitio de donde yo vengo”, y eso nos ayuda a entender cuáles son sus prioridades y ayuda a explicarse por qué insiste tanto en poner la dignidad humana en el centro. No es una casualidad que el Papa haya escogido ese sitio para la primera misa en Chiclayo.

— Santo Toribio de Mogrovejo y León XIV, ambos misioneros y predicadores de la unidad. El Papa llega a clausurar el Jubileo de Santo Toribio. ¿Marca esta visita a Chiclayo y Zaña un nuevo impulso misionero promovido por el Papa?

Explica muy bien el modelo de Iglesia del papa León XIV, la Iglesia misionera y un líder que entiende su poder como servicio y eso le da mucha autoridad.

— “La ciencia sin conciencia arruina la vida de todos”. León tuvo un encuentro con la academia en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Está abarcando todos los ámbitos de su papado en esta visita?

No es una visita nostálgica, es una visita con contenido, y en este pedir a los jóvenes que estudien pensando en el servicio, es decir, la ciencia puesta al servicio de las personas, está abriéndoles horizontes. Es curioso cómo ha enlazado las raíces de su formación pastoral, que están en Chiclayo, con el elemento principal de su magisterio escrito que es su “Encíclica Magnifica Humanitas”, es decir que la encíclica no es una excepción, sino que también tiene raíz en la experiencia que vivió en Chiclayo.

— “Regreso a mi patria”, fueron las primeras palabras del Papa en el Perú. ¿Uno de sus discursos más personales?

Esta visita al Perú quizá es el momento más personal de todo su pontificado. Hasta este momento, el Papa no ha mezclado en ningún momento su biografía con su magisterio, excepto el día que salió por primera vez al balcón y habló de lo tanto que le ha dado el Perú. Ahora viene para decir qué es ese tanto que le ha dado el Perú y que ha sido decisivo en su personalidad.

— Se refirió a algo tan personal y peruano como el haber compartido la mesa con las familias y hasta comer un cebiche…

Lo bueno que tiene este viaje es que no han tenido que informarle. Porque él va a España y le tienen que contar cuál es la situación, lo mismo que en Argentina. Aquí son cosas que él ha tocado, son problemas que tienen nombre y apellido; entonces, eso lleva a que también sus palabras estén más personalizadas, más detalladas.

— “Regreso como sucesor de Pedro y, si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría”, y reconoce que su experiencia en el Perú lo ha nutrido como pastor y ya forma parte de su temperamento.

Eso es lo que él dice y así lo veo también. Él no pone como ejemplo lo que aprendió de su casa, sino lo que aprendió aquí en el Perú con la gente. Es interesante cómo Dios hace las cosas para que el gobierno de la Iglesia Universal se haya inspirado en las realidades que el Papa vivió en Chiclayo y Chulucanas. Estos son los criterios con los que ahora gobierna la Iglesia Universal, como diciendo que la realidad no se aprende en los libros, sino en el contacto con la gente necesitada.

— ¿El Papa hace suya la doctrina social de la Iglesia con las vivencias en nuestro país?

Este Papa consigue hablar en Francia, en España, y a Trump, con una autoridad que no tiene nadie en el mundo. El Papa habla de la doctrina social sin ideología. Los de uno y otro lado tiran de él, y él está por encima de los partidos; por eso es un Papa que consigue despolarizar. Consigue que las personas que no están de acuerdo vean el valor de dialogar. Lo decía también en el discurso, cuando habla de la democracia, ese es su talento. Él habla sin ideología, por eso ni los de izquierda ni los de derecha consiguen apropiarse de él.

“Él habla sin ideología, por eso ni los de izquierda ni los de derecha consiguen apropiarse de él”.

— En un reporte de la visita del papa a España dijiste que el Papa es experto en reconciliar, y aquí en el Perú nos ha hablado de aprender a escuchar, se lo dice a las autoridades. ¿Cómo se toma un mensaje de este tipo?

Los Papas no resuelven los problemas de los países con sus viajes. Los viajes papales obligan a los países a ponerse ante el espejo y hacer un examen de conciencia de cuáles son sus valores y de qué es lo que quieren con su país. Un líder viene desde fuera, te pone un espejo y te dice: ¿Quieres seguir discutiendo? ¿Te reconoces en esta discusión? ¿Quieres ser un país peleándose todo el día o un país que construye?

— En su encuentro con los obispos, el Papa se refiere a la unidad de la Iglesia y les dice que la vida de los santos peruanos distintos entre ellos, pero movidos por una única fe, representan la unidad de la Iglesia y del Perú. ¿Los llama a la unidad porque cree que no están unidos?

Lo que él hace es ir de nuevo a la raíz, despertar lo que tenemos en común. En sus discursos, siempre hace un paralelismo entre la Iglesia y la sociedad y las divisiones de la sociedad son las mismas que tiene la Iglesia. Con mucha audacia propone volver a la raíz, a decir “todos queremos lo mismo”, y que no hace falta que domine un grupo sobre otro. Él consigue desmarxinizar la sociedad, quitar la idea de una sociedad dividida en derechas e izquierdas o conservadores y progresistas, y está diciendo: todos somos hijos de Dios. Y el hecho de que tengamos opiniones distintas no significa que seamos enemigos. Es importante que todas las corrientes de la Iglesia se sientan queridas porque si no hay unidad en la Iglesia tampoco la habrá en la sociedad.

— A los obispos peruanos les dice “que la autoridad no se ejerza tiránicamente ni la obediencia sea mero servilismo”.

Eso no se lo había oído todavía en ninguna iglesia. Quizá aquí el Papa conoce mejor la situación. Usa palabras más duras porque tiene más cariño a la gente. Pero, efectivamente, está pidiendo a los obispos que sean padres y a la gente que use una obediencia inteligente.

— Ahora, este es el último punto del Papa de la gira de Sudamérica. Vamos hablando un poco rápidamente de Uruguay, Argentina y ahora el Perú. Uruguay es un país donde los católicos son el 30%, donde se ha aprobado el aborto. Y él les habla a la cara, les dice que la vida es lo más importante. Y les habla, sin decirlo, pero les habla del aborto. Entonces, esta valentía del Papa de ir y poner el dedo en la llaga. ¿Crees que esto ha hecho en estos viajes?

Sí, sí.

— ¿En Uruguay?

En Uruguay no ha evitado el tema más difícil, que es el del laicismo. El de una sociedad que se construye aparte de Dios. Pero ha dicho, sois la sociedad más laicista del mundo, de América Latina. Pero también sois la sociedad con más suicidios, con eutanasia.

— Claro, él habla también, volviendo al tema peruano, por favor, es que él habla de la reconciliación. Él dice que quiere volver a la reconciliación y habla de la carta... Y la presidenta Fujimori, en su discurso, hablaba de que la reconciliación es una tarea pendiente en el Perú.

Sí, yo creo que él a la presidenta le ha dicho: tienes que gobernar. Gobernar es ayudar a que se pueda construir entre todos, no a defender un espacio, sino a escuchar... O sea, que el país tiene muchas prioridades y no podemos perdernos en las discusiones. Hay que ir a la presidenta y se lo decía también a la oposición, por así decirlo.

“Francisco volvió a traer al Papa al Perú para reconciliar a la Conferencia Episcopal”.

— El Papa vuelve a Roma el lunes después de la misa en Las Palmas. Y hay una crítica aquí, porque la presidenta Fujimori viaja a APEC el domingo y la gente está molesta. ¿Cómo se ve desde fuera este hecho?

No siempre los presidentes participan en las ceremonias de despedida. Este viaje es muy largo, son seis días. No recuerdo que un Papa haya estado tantos días seguidos en un mismo país. Son muchas ciudades. Estoy hablando de Benedicto en adelante. El Vaticano no estaría cómodo si paraliza la vida institucional de un país por la presencia del Papa.

— ¿No lo considera una ofensa?

Yo no he visto que haya sido percibido como una ofensa.

— ¿Este es el Papa que necesitamos para estos tiempos?

El mérito de Dios, en la elección de este señor, es que es un Papa que está reconciliando al mundo en un momento de enorme polarización. Cuando se elige un Papa, los cardenales piensan qué Papa necesita la Iglesia y qué Papa necesita el mundo. Entonces, en este momento de polarización, hace falta un Papa pacificador, reconciliador. Francisco volvió a traer al Papa al Perú para reconciliar a la Conferencia Episcopal que estaba en lucha entre sectores conservadores y progresistas.

“El Papa intenta sanar el dolor de las víctimas y no espectacularizarlo”

— El Papa ha abordado públicamente un tema muy doloroso: el abuso cometido por algunos miembros de la Iglesia. Además, ha mantenido una reunión con víctimas en Lima.

Ya desde Benedicto XVI era habitual que los Papas se reúnan con víctimas en los viajes. La idea es dar la cara. El Papa está intentando sanar el dolor de las víctimas y no espectacularizarlo. Su prioridad es sanar el dolor de esas víctimas y sus familias, y pedirles consejos sobre cómo afrontar estos casos y qué es lo que tendría que haber hecho la Iglesia para que esto sea evitado. La política del Papa en los encuentros con las víctimas es cómo sanarles, y obviamente que se haga justicia. Sanarles y que se intente ayudar a esas familias a superar el dolor.

Javier Martínez-Brocal cubre la gira apostólica de León XIV al Perú. (Foto: Javier Martínez-Brocal)

— Ahora, ¿León XIV te recuerda a algún Papa?

En los modos, recuerda mucho a Juan Pablo II, porque sabe muchos idiomas, es joven. Hay continuidad entre los Papas. Benedicto XVI decía que, para entender a la Iglesia Católica, el único modo correcto es la hermenéutica de la continuidad, no de ruptura de un Papa que rompe con otro. Cada Papa pone el acento en una situación especial. Benedicto XVI estructura todo el pensamiento de Juan Pablo II, al papa Francisco lo eligen después de una renuncia papal, estaban en ‘shock’ y decían: aquí hay que cambiar algo. El papa Francisco llega después del desconcierto de una renuncia. Entonces, de ahí miran hacia América Latina. Ahora viene el papa León XIV, que lo que hace es proteger la continuidad del papa Francisco, pero con institucionalidad, y no en clave de normas contra algunos, sino más a favor de todos. El papa León XIV construye con lo que se encuentra. Quiere construir con lo que tiene, no quiere eliminar en general.

— ¿Hay quienes pretenden instrumentalizar políticamente su figura; por ejemplo, cuando lo eligieron dijeron que era para “hacerle el pare” a Trump?

No, no, no. La Iglesia siempre mira a largo plazo. A plazo de 50, 100 años. No se elige a corto plazo.

— Y lo mismo con el voto que ha emitido en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Es un Papa de una gran conciencia civil. Igual que votaba en el Perú, ahora ha votado allí, en Estados Unidos. Es un hombre muy libre.