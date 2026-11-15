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— “Roma escucha, el Papa es chiclayano” fue la arenga en Pimentel y él respondió agradecido. ¿Crees que la visita a Chiclayo ha sido uno de los momentos más importantes y sin precedentes de esta visita?

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