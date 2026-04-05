Vemos a León XIV como alguien que quiere ser un componedor de la paz y se lo tiene que tomar con calma.

Un viaje en falso, un gesto desairado, una prédica en el vacío, podrían descolocarlo. Su perfil es estratégico: nació en Chicago, una de las ciudades más abigarradas del imperio’ de los Estados Unidos; y se templó en el tercer mundo, en el Perú, en la región con más católicos en un planeta plurirreligioso.

El papa León XIV preside su primera misa por Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. (Foto: EFE)

Por todo esto, cada viaje tiene que ser meticulosamente evaluado y preparado. Hasta hoy solo ha hecho tres viajes fuera de Italia: a Turquía, donde presidió la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea y se reunió en Estambul con el patriarca Bartolomé I de la iglesia ortodoxa. Allí mismo visitó la Mezquita Azul, como un primer, casi tímido y respetuoso, acercamiento al Islam. Más resuelto fue en su escala siguiente, Líbano; donde visitó a los cristianos del país y además empezó un diálogo intermitente, difícil, tensado por guerras, con el Islam. A pesar de sus conflictos, Líbano es un modelo de convivencia entre comunidades cristianas y musulmanes de gran fortaleza.

"Cada viaje tiene que ser meticulosamente evaluado y preparado. Hasta hoy solo ha hecho tres viajes fuera de Italia: a Turquía, donde presidió la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea y se reunió en Estambul con el patriarca Bartolomé I de la iglesia ortodoxa", señala Fernando Vivas. / SYSTEM

Una fuente que lo conoce bien me contó que el difunto Francisco buscó llevárselo a Roma con insistencia -Prevost se resistía a dejar su obispado en Chiclayo- porque había conocido años atrás su gran capacidad para resolver tensiones dentro de la orden agustina.

Robert fue prior general -es decir líder- de los agustinos entre el 2011 y el 2013 y resolvió un problema con el que Francisco no pudo lidiar. La prueba de su resistencia a dejar el Perú es que Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos en enero del 2023, pero recién en abril se despidió de Chiclayo para asumir plenamente sus funciones en Roma. En septiembre de ese año fue creado cardenal y el resto es historia. El 8 de mayo salió al balcón de San Pedro a decir sus primeras palabras como León XIV, con Chiclayo en el corazón y en la punta de la lengua.

El Papa León XIV durante una reunión con una delegación de Chiclayo, Perú, en el Vaticano. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP). / SIMONE RISOLUTI

En la intensa liturgia de esta semana, no solo ha cargado la cruz, sino que ha lavado los pies de 12 sacerdotes. Pudo escoger, como es habitual, a laicos. Pero esta semana santa, León XIV quiso empezar su mensaje desde adentro. Son los sacerdotes los primeros que deben caminar llevando el mensaje de la Iglesia. Hoy sábado de gloria, en la basílica de San Pedro, bendecirá el fuego en el atrio y bautizará a 8 personas adultas. Dos son peruanas. Por estos detalles, esta semana, como muchas otras, Robert Prevost siempre estará en nuestro candelero.

El papa León XIV preside su primera misa por Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. (Foto: EFE) / VATICAN MEDIA HANDOUT

Destinos

El 2 de diciembre pasado, regresando de Líbano y de su primer viaje difícil, ya relajado, León XIV dijo a los periodistas en el avión: “Quiero ir a Argentina, Uruguay y, por supuesto, a Perú; en Perú creo que también me recibirán”. La duda era una broma. Aunque no hay una fecha definida, los obispos peruanos que lo visitaron a fines de enero en Roma, han contado que este les reiteró su disposición a venir. La agencia Reuters cuantificó la probabilidad de que se realice ese viaje en un 80%. Tal es el entusiasmo de la feligresía local que aquí se asume que la probabilidad está más cerca del 100%.

Aunque no se han detallado los lugares que visitaría, los chiclayanos dan por sentado que irá a su encuentro. El miércoles, el presidente Balcázar, también chiclayano, presidió la firma de un convenio del GORE Lambayeque con Pro Inversión. Las obras priorizadas no tienen que ver con la ‘ruta del papa’, sino con infraestructura y programas sociales; pero les apuesto que la posible visita papal aceleró el convenio. El presidente José María Balcázar ya no estará en el mando si la visita se realiza alrededor de noviembre (como se ha especulado); pero querrá ser parte del milagro. Cargando el peso en las estaciones del via crucis, lavando pies de los suyos, bautizando a nuevos católicos, bendiciendo a los cuatro vientos por varios días seguidos, no esperemos que León XIV tenga cabeza para dedicarnos muchos pensamientos. No seamos egocéntricos. El jefe de la iglesia católica, con aproximadamente 1,400 millones de fieles; es el líder religioso más influyente del planeta. El 13 de abril empezará una gira por 4 países africanos. Infundirle paz y serenidad al mundo bien puede ocupar sus pensamientos, sus angustias y sus afanes.