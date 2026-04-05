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Resumen

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En su primera semana santa como papa, ha combinado tradición y estilo personal. León XIV es más discreto que su predecesor Francisco y más fortachón que este, pues pudo cargar la cruz en la escenificación vaticana del Vía Crucis. Es la ventaja de ser un papa relativamente joven (fue ungido a los 69 años, mientras Francisco lo fue a los 76 y Benedicto XVI a los 78). Por encima de eso, llevar la cruz es la prueba física de que el chicaguense de nacimiento y chiclayano de corazón, quiere asumir el peso de su papel en este mundo.

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