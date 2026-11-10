Como su primera actividad oficial en Lima, el papa León XIV acude este miércoles a Palacio de Gobierno donde será recibido por la presidenta Keiko Fujimori.

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Según su agenda, el avión que traslada al Sumo Pontífice desde Argentina aterrizará en el Grupo Aéreo No. 8, en el Callao, a las 17:30 horas.

Antes de su llegada a Palacio de Gobierno, la delegación se desplazará por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil. A la altura del colegio Salesiano, León XIV abordará el papamóvil.

Luego, recorrerá la plaza Bolognesi, Paseo Colón, Av. Garcilaso de la Vega, Av. Tacna, y subirá por el jirón Conde de Superunda hasta llegar a la Plaza Mayor.

Alrededor de las 18:15 horas ingresará a la sede del Ejecutivo, donde se realizará una ceremonia de bienvenida en su honor. Luego, se reunirá con la mandataria.

Concluido el encuentro, Robert Prevost se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde, a las 7:45 p.m., se ha previsto una reunión con autoridades, sociedad civil y Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

Ausencia en últimas actividades

La tarde del lunes se conoció que Keiko Fujimori pidió al Senado permiso para viajar a China y Japón entre el 15 y 21 de noviembre. Eso significa que no estaría en las actividades de despedida de León XIV. El Congreso debatirá la autorización este miércoles desde las 11:30 horas.

Consultado sobre la ausencia de la mandataria de las últimas actividades de León XIV en el Perú, el primer ministro Luis Galarreta señaló que se buscó calzar las fechas, pero hay una reunión agendada con el presidente de China, Xi Jinping, el 17 de noviembre.

“El viaje de la presidenta a APEC es fundamental. Estábamos viendo cómo calzaban las fechas. Incluso estaba la posibilidad de que la presidenta ya no viajara, pero hay una reunión con el presidente chino (Xi Junping) que, si no sale (el vuelo) el 15, por las horas de diferencia que hay entre Perú y Asia y por las horas que sale el vuelo, no llegaría a la cita que le ha dado el presidente, el 17″, indicó Galarreta, en Siempre a las 8, de El Comercio.

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