Papa León XIV inicia visita al Perú que concluirá el 16 de noviembre. (Foto: Agencia EFE / Palacio de Gobierno / Composición El Comercio)
Papa León XIV inicia visita al Perú que concluirá el 16 de noviembre. (Foto: Agencia EFE / Palacio de Gobierno / Composición El Comercio)
Por Redacción EC

Como su primera actividad oficial en Lima, el papa León XIV acude este miércoles a Palacio de Gobierno donde será recibido por la presidenta Keiko Fujimori.

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