El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró “fundamental” que el Congreso de la República no dé “marcha atrás” y mantenga la norma relacionada a la paridad y alternancia de género para las elecciones generales del 2021.

Insistió que no se puede “aprovechar” la crisis a causa de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) y se debe mantener la norma tal como se aprobó en su momento.

“La lucha contra la pandemia no puede ser un pretexto para la indefinición o menos aún para dar marcha atrás con las reformas políticas que el pueblo ha respaldado en referéndum. No aprovechemos esta crisis que estamos viviendo para desandar lo andado que tanto esfuerzo nos ha costado a toda la ciudadanía y me refiero explícitamente al tema paridad y alternancia. Es fundamental que el Congreso de la República mantenga la norma tal como se aprobó de paridad y alternancia para las elecciones de abril del 2021”, afirmó en conferencia de prensa.

La Comisión de Constitución y Reglamento volverá a someter a votación el próximo martes 9 de junio el predictamen que propone aplicar el 50% de paridad y alternancia de género entre hombres y mujeres en la Ley Orgánica de Elecciones de cara a los comicios del próximo año.

El grupo de trabajo encabezado por el legislador Omar Chehade (APP) no ha aprobado el texto que pasará al pleno a causa de que un grupo de parlamentarios critica que no haya ninguna especificación sobre la eliminación del voto preferencial, una figura incompatible de aplicar junto a la paridad y la alternancia.

Según la norma actual, el voto preferencial seguirá aplicándose para las elecciones del 2021. Pese a que hay proyectos en la comisión que sugieren su eliminación, el texto final de Constitución no ha considerado dicho punto.

Vizcarra pide al Congreso mantener la paridad y alternancia para elecciones del 2021 04/06/2020

“Está en la Comisión de Constitución este tema entrampado, pero por favor, estamos hablando hace un momento de la discriminación y la rechazamos. Estoy seguro que en el Congreso también, los 130 congresistas la rechazan, pero rechacemos con medidas claras y concretas, no de la boca para afuera”, señaló.

En otro momento, el mandatario resaltó la necesidad de que mujeres y varones tengan “las mismas oportunidades” también en el ámbito político.

“Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los varones, no creo que aprovechando estas circunstancias quieran corregir y regresar a la norma del pasado que tanto daño ha hecho”, dijo.