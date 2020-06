El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Omar Chehade, señaló este jueves durante la sesión del pleno del Congreso de la República que el voto preferencial no perjudica la representación de las mujeres en el Legislativo, sino que, más bien, lo hacen la atomización y la dispersión de los votos.

El parlamentario sostuvo que no hay estudios técnicos que sustenten que la eliminación del voto preferencial genera mayores posibilidades de acceso de las mujeres al Legislativo.

“Es la atomización y dispersión del voto lo que está perjudicando la representación efectiva de las mujeres en el Parlamento y no la existencia del voto preferencial, como han afirmado muchos opinólogos o teóricos”, aseveró durante su participación.

Chehade, además, afirmó que es “incorrecto, inexacto y no tiene sustento”, decir que si no se elimina el voto preferencial “las medidas afirmativas propuestas no van a tener un efecto real sobre la representación de mujeres en el Parlamento”, en referencia al dictamen de paridad y alternancia en las listas de candidatos para las próximas elecciones que fue debatido este jueves.

Este jueves, el pleno del Congreso tiene programado someter a votación los dictámenes de las comisiones de la Mujer y Constitución, que buscan implementar la paridad y alternancia de género (en 50%) en las listas de candidatos para las elecciones del 2021. La diferencia entre ambos textos es que el primero plantea que continúe el voto preferencial, mientras que el segundo lo elimina.

