La bancada de Podemos Perú impulsa una moción de interpelación contra el ministro del Interior, José Elice, por los hechos que ocurrieron el miércoles en la Panamericana Norte (La Libertad), durante el paro agrario, y que terminaron con la muerte de dos personas. Se trata de un adolescente de 16 años, quien murió por impacto de un proyectil en el tórax; y un joven de 27 años por trauma abdominal.

El congresista José Luna Morales (Podemos Perú) no descartó una eventual moción de censura a Elice en caso no se pruebe que la respuesta de los policías se produjo para defender su integridad.

Esta mañana, el ministro Elice dijo que no dio la orden de usar armas de fuego durante la manifestación, pero es el responsable político de lo ocurrido. “Por las muertes, individualmente, yo no he dado la orden, no puedo dar una orden de salir al frente de ciudadanos con armas de fuego. No la he dado”, dijo el ministro Elice en RPP Noticias.

El Comercio conversó con los voceros de distintas bancadas del Congreso para conocer su posición respecto al anuncio que hizo Podemos Perú. Aunque no hay una opinión de consenso, esta posibilidad es evaluada por las agrupaciones políticas tras lo ocurrido en La Libertad.

Acción Popular solicitaría la presentación del ministro en el Congreso

Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, dijo esta mañana que si bien no ha podido escuchar las declaraciones de José Luna Morales respecto a la presentación de una moción de interpelación, considera que sería oportuna una invitación para Elice acuda al Congreso y brinde sus explicaciones por lo ocurrido en La Libertad. Descarto que apoyen una moción de censura.

“Para que explique cómo sucedieron los hechos. Yo creo que no una moción de censura, pero sí una invitación para que vaya a dar una explicación al Congreso”, dijo.

Frente Amplio anuncia moción de interpelación

El congresista Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, adelantó que su bancada también presentará una moción de interpelación contra el ministro Elice. Sin embargo, mencionó que el 23 de diciembre ya habían solicitado la visita de los titulares del Interior y Defensa por los sucesos ocurridos durante el paro agrario en Ica.

“El día de hoy mi bancada está presentando una moción de interpelación. No en el afán de, tal vez, entorpecer; sino en un afán de esclarecer y buscar justicia por los actos sucedidos el día de ayer [miércoles], y en los días pasados en la costa del país, tanto en el norte como en el sur”, dijo a este Diario.

También indicó que primero deben escuchar al ministro Elice antes de adelantarse a opinar sobre un escenario de censura. “Queremos saber cuáles han sido los protocolos [...] seguramente el ministro va a tener que responder cuáles han sido las órdenes del comando para que puedan ejercer y restablecer el orden público. Lo que es lamentable es que esto, una vez más, ha significado muertes”, concluyó Checco.

Partido Morado pide invitar al ministro a la Comisión de Justicia

Gino Costa, portavoz alterno del Partido Morado, indicó que el congresista Alberto de Belaunde ya ha presentado un pedido formal para que la Comisión de Justicia del Congreso invite al ministro Elice y brinde las explicaciones del caso.

“Es lo que corresponde, es el camino que corresponde y ya hay un congresista que lo ha solicitado y veamos que tiene que decir el ministro”, sostuvo.

Consideró que una moción de interpelación sin haber escuchado previamente al titular de la cartera del Interior generaría más inestabilidad. “De frente ir a la interpelación, cuando todavía no se le ha escuchado al ministro, que es lo típico que ha ocurrido estos últimos años, que es debilitar al Ejecutivo, buscar la confrontación, generar más inestabilidad en un momento ya de por sí difícil”, declaró.

Descentralización Democrática dice que la decisión recae en el Ejecutivo

Por parte de la bancada de Descentralización Democrática, el vocero Mariano Yupanqui indicó que aún no han evaluado su posición respecto a la presentación de una moción de interpelación, pero que la decisión que implique al ministro Elice debe recaer en el Ejecutivo.

“Sí he podido leer su comentario al respecto. Pero, en realidad también he leído que el mismo ministro acaba de mencionar que es el responsable político de este suceso. Siendo él ya responsable de ello, asumo que a nivel del Ejecutivo van a tomar una decisión antes de buscar esta interpelación porque ya prácticamente él se ha hecho responsable del mal manejo que ha tenido en estos días. Yo considero que ya el Ejecutivo va a tener que tomar una decisión recibiendo la manifestación del propio ministro”, expresó.

Yupanqui dijo que la bancada aún no ha conversado sobre el tema, pero sí considera que se necesita una explicación. “Tiene que responder. Antes de ello, asumo que ya con la versión del ministro, que prácticamente se ha hecho responsable, el Ejecutivo va a tener que tomar decisiones sobre ello. No es que no apoyaríamos la moción de interpelación, pero no lo tenemos aún definido”, insistió.

Nueva Constitución apoyará interpelación

La congresista María Bartolo, vocera de Nueva Constitución, dijo que aunque no se ha conversado el tema en la bancada, proyecta que sí apoyarían la interpelación a Elice y “dependiendo de las respuestas que dé el ministro, ya se podía pensar en una censura”. Sin embargo, espera que en caso se lleguen a los firmas necesarias para una moción de interpelación, Elice brinde las respuestas para ”que no se llegue a una censura”.

Añadió que promueven una invitación a la primera ministra, Violeta Bermúdez.

