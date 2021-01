Conforme a los criterios de Saber más

La aprobación en el Congreso de una nueva ley de promoción agraria reactivó el conflicto social que tiene a la región de La Libertad como epicentro de las manifestaciones. El miércoles, cuatro personas fueron impactadas por proyectiles de armas de fuego y dos de ellas fallecieron en el contexto de la protesta: un joven de 16 años, que de acuerdo con el testimonio de su familia no era parte de los manifestantes; y otra persona de 27 años.

Mientras, el alcalde de Virú, la provincia donde ocurrieron los lamentables hechos, exigía enérgicamente la presencia del presidente de la República, Francisco Sagasti, para que se instale una mesa de diálogo y la convulsión cese.

En medio del descontento, el congresista Lenin Bazán (Frente Amplio) ha figurado nuevamente como uno de los representantes activos del lado de los trabajadores agroindustriales.

El primer paro en Ica y La Libertad

Los primeros días de diciembre, cuando se solicitaba desde Ica la derogación de la Ley de promoción agraria, Bazán acudió al lugar de la protesta para reunirse con los trabajadores y recoger sus demandas.

Este es, justamente, uno de los temas que asumió en su gestión parlamentaria. Bazán es actualmente presidente de la Comisión de Pueblos Andinos e integra, en calidad de titular, la Comisión Agraria. En el Congreso es representante por la región La Libertad. En julio de este año, antes de que se desarrollaran las protestas, Bazán presentó el proyecto de ley 5759 para la derogación de la referida norma.

Luego de las manifestaciones en Ica y el norte del país, la decisión del Congreso fue ponerle fin a esta norma. El 5 de diciembre, la derogación se hizo oficial en el diario El Peruano, tras lo cual el Parlamento se alistaba a formular una nueva propuesta.

Antes de ello, el 1 de diciembre, Bazán fue el congresista que participó en la mesa de diálogo que se instaló en el sur junto a representantes del Ejecutivo y el Gobierno Regional. La reunión de aquella fecha, sin embargo, concluyó sin mayores acuerdos. “He sido asesor de las rondas campesinas, agricultores y sindicatos de trabajadores, ellos confiaron en mí y hasta el día de hoy me estoy enfocando en cumplir por eso esta lucha es con y por ellos”, dijo Bazán el 2 de diciembre, de acuerdo con información compartida por el Congreso.

Días después, cuando el pleno del Congreso recibió al Consejo de Ministros para otorgar la cuestión de confianza, Bazán fue el legislador que informó sobre la muerte de Jorge Muñoz, de 19 años, en la protesta que crecía en la provincia de Virú.

Una vez derogada la ley en cuestión, Bazán acudió al distrito de Chao [provincia de Virú].





Asimismo, en las reuniones que llevó a cabo la Comisión Multipartidaria encargada de elaborar la nueva ley de promoción agraria, el 7 y 8 de diciembre, el congresista Bazán también participó en los trabajos aunque no era miembro titular.

Se reactiva el conflicto

La noche del miércoles, el congresista Bazán compartió videos de los diálogos que tuvo con los manifestantes en Virú. En una de las grabaciones, hecha minutos antes de las 8 de la noche, el legislador del Frente Amplio se dirigió a uno de los policías presentes en la Comisaría de Chao a instarle que “la mejor forma de mantener la paz hasta que haya diálogo es que la policía se retire”.

“Mientras estén acá no va a haber tranquilidad porque hirieron a las personas, con muertos”, insistió el congresista Bazán a un agente que se identificó como el comandante Carlos Benancio Cisneros. El legislador añadió que sería “responsabilidad” de la policía lo que pueda ocurrir en la zona si no se lograba el diálogo entre él y los trabajadores que protestaban.

En medio de las conversaciones que tenía con la policía, el congresista dijo que no podía dialogar si se mantenía la presencia de los agentes. Cuestionó también que no se encuentren en la zona ministros de Estado para atender la emergencia.

Reunido con un grupo de trabajadores, Lenin Bazán reiteró que lo que se tenía que lograr es que “la policía se retire” del lugar y también se refirió a sus colegas del Congreso. “Si no se retira, yo sé que no vamos a lograr la tranquilidad y lo que vamos a tener es resultados lamentables. Yo no vengo a pedirles nada en este momento, mas que la decisión que tomen la voy a respaldar porque somos testigos…todo lo que hemos hecho en el Congreso, el esfuerzo, les hemos explicado de mil maneras a los congresistas, pero no son capaces de ponerse en los zapatos del trabajador. Solo han pensado en el interés de la empresa”, añadió.

Sobre este hecho, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, consideró que, si bien el congresista es un representante de la región, la toma de la carretera Panamericana Norte es un delito. “La garantía del orden público recae en la Policía Nacional de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, sería un acto anticonstitucional solicitarle a la policía que no se haga cargo del restablecimiento del orden público. Está equivocadamente excediendo sus funciones”, consideró.

Sin embargo, anotó que tampoco es correcto el uso de municiones no permitidas para el control del orden público. “Es algo que también debe evitarse. Dos de las muertes son consecuencia del uso de proyectiles, y el tercer fallecido es responsabilidad de los manifestantes porque no llegó a ser atendido oportunamente”, dijo Valdés a El Comercio.

Finalmente, considera que es “un acto para las tribunas. Quiero congraciarse, un gesto político populista, pero que lo hace en desmedro del Estado de derecho y libre tránsito”.

Por parte del Frente Amplio, la bancada que integra Lenin Bazán, el vocero Lenin Checco respaldó a su colega y dijo que el video ha sido descontextualizado. “Lo que ha pedido [Bazán] es que las fuerzas ajenas a la comisaría, las fuerzas especiales, se retiren del escenario donde estaba el conflicto. No dice que abandonen la comisaría”, arguyó.

Además, explicó que Bazán cumple en la zona dos roles: el de representación y fiscalización del derecho de protesta. “[¿El congresista está excediendo sus funciones?] No, Lenin ha estado y va a estar siempre como mediador defendiendo los derechos ciudadanos. Solicitar, pedir, no es un acto de coerción”, respondió Checco.

El legislador presupone que se busca una “sinrazón”, pero va a mantenerse ahí porque es la región que representa.

Los descargos de Bazán

En diálogo con El Comercio, el congresista Lenin Bazán defendió el pedido que hizo a la policía para que se retiren de la zona del conflicto porque había respuestas violentas de ambas partes. “Era una batalla campal. Por un lado, había armas de fuego y bombas lacrimógenas. Por el otro, avellanas y piedras”, respondió.

Sobre la instancia que planteó a la policía, dijo que no se trató de un exceso de sus funciones. Para Bazán, esto fue hecho en el marco de su rol como representante de la población en el Congreso y para garantizar la paz social. “Cuando les dije ‘retírense’, es con la intención de que me dejen el trabajo de dialogar y no de exponerse más. Finalmente, después de media hora, se logró paz”, añadió.

Al igual que Checco, mencionó que su rol en la protesta es la de representación. Pero, en contraposición a su colega, rechazó que sea un mediador en el conflicto social. “Yo no he estado mediando ni con el Ejecutivo ni Legislativo. Fui a ayudar a preservar la paz como representante y eso se ha logrado”, finalizó.

Entre las voces discordantes del Congreso, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, consideró que la participación de Bazán en la protesta es “cuestionada porque fue un promotor del paro agrario. Lo que más me preocupa es que cuenta con el apoyo de la Presidencia del Congreso. No se puede seguir maltratando a la policía”, opinó.

Por parte de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), el vocero César Combina dijo que lo logrado en el Congreso respecto a la nueva ley de promoción agraria ha sido un punto intermedio para los trabajadores y la empresa. Asimismo, cuestionó que la imagen del congresista Bazán haya estado presente en espacios de conflictividad social.

“Una vez aprobada la norma, tuvimos un inicio del diálogo y solo un espacio de violencia alta en la provincia de Virú. Es allí donde el actor principal, que es Lenin Bazán, quien además en todo su discurso no ha podido articular una propuesta coherente, señala que los congresistas no hemos escuchado su llamado”, dijo a El Comercio.

Respecto al rol que está asumiendo Bazán en el conflicto social, anotó que es preocupante. “Vemos a un congresista que no da soluciones, está donde estallan los hechos de violencia. Un congresista que se dedica no a generar puentes, sino boicotearlos. Ha tomado una bandera política donde la conflictividad termina siendo su capital”, añadió. También, consideró necesario que se desarrolle una investigación sobre este caso en la Comisión de Ética. Rechazó también la imputación hecha por Bazán la noche del miércoles frente a un grupo de manifestantes. “El Congreso se ha puesto del lado de los trabajadores y el Perú, tomando una posición media donde hay un punto importante”, finalizó.

El sindicato de Camposol

Antes de ejercer como congresista, Lenin Bazán, abogado de profesión, fue defensor de la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad y estuvo vinculado al Sindicato de Camposol. Walter Campos, dirigente de este último gremio, respondió a El Comercio que “sí es cierto que hay gran parte de trabajadores de Camposol, pero hay trabajadores que no pertenecen y han tomado las medidas”.

Sobre la última relación anotada, Bazán respondió que ha apoyado al sindicato de manera “intermitente, voluntaria y ad honorem”. Es decir, que no recibió retribuciones económicas por el apoyo legal que pudo brindar anteriormente. “No he tenido un contrato laboral con ellos, no me acarrea algún tipo de responsabilidad”, agregó.

Su relación, dijo, no ha sido formal y fue solo un aliado del sindicato. “Siempre le he apoyado de manera voluntaria y cada vez que lo requerían”, respondió Bazán. El apoyo se trató de asesorías en el marco legal y capacitaciones.

Por su parte, Walter Campos respondió que Bazán apoyó al sindicato desde que fue estudiante y conoce la situación de los trabajadores. “Vino, estuvo hablando con los trabajadores para que se le dé una tregua al gobierno y los trabajadores tomaron la decisión de darla. El 29 empezamos de nuevo. Él va, recoge nuestros problemas y trae también alguna información”, mencionó.

